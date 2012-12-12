В ВР подрались свободовцы и регионалы

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение началось, когда народные депутаты от фракции Партии регионов пошли к трибуне, чтобы ее заблокировать, но представители «Свободы» первые туда добежали и не допустили блокирования. «Свободу» поддержали народные депутаты из фракции «Батькивщина».

В то же время несколько представителей от Партии регионов заблокировали президиум парламента, но депутат от фракции «Свобода» Руслан Кошулинский занял место председательствующего в президиуме Александра Ефремова.

Депутаты от оппозиции пытаются через стол попасть в президиум парламента. В настоящее время в президиуме есть несколько депутатов от оппозиционных фракций.

Время от времени возникают локальные столкновения между оппозиционерами и депутатами из фракции Партии регионов.

Депутаты из фракции «УДАР» наблюдают за событиями со своих рабочих мест в зале ВР.