После ухода Павленко в Житомирской области могут начать кадровые чистки?

Председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО, который сегодня последний день пребывает в своей должности, не исключает проведения кадровых изменений в регионе после смены областного руководства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил вчера на заседании коллегии Житомирской ОГА, во время которого отчитался о ходе выполнения Программы социально-экономического развития и бюджета Житомирской области за 9 месяцев 2007 года.

"Не исключаю, что по итогам выполнения Программы социально-экономического развития и бюджета Житомирской области за 9 месяцев 2007 года, Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО будут приняты кадровые решения в отношении председателей райгосадминистраций и, возможно, в отношении заместителей председателя ОГА", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он также сообщил, что подал главе государства соответствующие предложения по этому вопросу.

"Первое ударение будет сделано на том, чтобы сохранить профессионалов и убрать недобросовестных, но новый руководитель будет принимать собственные решения", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ПАВЛЕНКО был назначен на должность председателя Житомирской ОГА 26 декабря 2006 года.

17 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Ю.ПАВЛЕНКО от должности председателя Житомирской областной государственной администрации. В указе от 17 октября говорится, что Ю.ПАВЛЕНКО освобожден от должности председателя Житомирской ОГА в связи с избранием его народным депутатом Украины.

С 24 октября и.о. председателя Житомирской облгосадминистрации будет первый заместитель председателя Житомирской ОГА Владимир ЗАГРИВЫЙ.