22 нашеукраинца не готовы поддержать Тимошенко на пост премьера?

Политологи допускают, что заявления члена «Народного Союза Наша Украина» Юрия ЕХАНУРОВА относительно возможного выхода из партии связаны с нежеланием некоторых представителей «помаранчевого» лагеря отдавать должность премьер-министра лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение выразили ряд политологов в ходе эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Как говорится в сообщении, переданном агентству УНИАН, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ высказался за необходимость выяснить, самостоятельно ли делает такие заявления Ю.ЕХАНУРОВ, или он озвучивает мнения более мощного и влиятельного политика. “Если эти заявления тайно санкционированы, то может возникнуть подозрение, что внутри «помаранчевого» лагеря далеко не все заинтересованы отдавать Юлии ТИМОШЕНКО должность премьера”, - отметил он.

В то же время он считает, что НСНУ должен прислушиваться к мнению Ю.ЕХАНУРОВА. «Если коалиционное соглашение должны подписать не два человека, а 228 депутатов, то нужно, чтобы все 228 и имели возможности для выражения собственной точки зрения, имели возможности вносить свои предложения», - отметил О.ДОНИЙ. Он подчеркнул, что текст соглашения, соответственно, должен был бы стать следствием компромисса между всеми депутатами, которые входят во фракции коалиции. “В этом плане коалиции придется прислушиваться и к Ю.ЕХАНУРОВУ, и ко всем другим депутатам, которые будут высказывать свои замечания к тексту соглашения”, - сказал политолог.

Другое дело, отметил он, что стоило бы найти механизм согласования интересов внутри двух фракций, а не общаться друг с другом лишь через масс-медиа. “Ведь фактически последние заявления Ю.ЕХАНУРОВА привели к определенной дестабилизации внутри блока. Это должно послужить хорошим уроком для руководителей НУ-НС и БЮТ. Возможно, после такого сотрясения будут больше учитываться позиции «рядовых» депутатов”, - отметил О.ДОНИЙ.

Руководитель Центра расширения возможностей Виктор НЕБОЖЕНКО не думает, что заявление Ю.ЕХАНУРОВА является ультиматумом. По его словам, Ю.ЕХАНУРОВ - опытный “политический боец”, и он представляет достаточно широкую группу политиков из «Нашей Украины», которые “недовольны властью Ю.ТИМОШЕНКО”.

“Они прекрасно понимают, что если Ю.ТИМОШЕНКО станет премьер-министром, то «Наша Украина» окончательно прекращает существовать как политическая сила, а они – как самостоятельные политики. И это начнется сразу и быстро”, - отметил политолог.

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, заявления Ю.ЕХАНУРОВА, скорее всего, являются заявлениями большого количества политиков «Нашей Украины», которые избрали его своим “мини-спикером”.

По его мнению, это серьезная проблема для председателя НСНУ Вячеслава КИРИЛЕНКО, который вел переговоры с Ю.ТИМОШЕНКО и не понимает очень важную вещь: «Ю.ТИМОШЕНКО получила 30% электората за счет колоссальных обещаний. Если бы такие обещания делала «Наша Украина», то, возможно, получила бы больше процентов. А теперь он присоединяется к программе БЮТ, не получив мандат населения. Единственное, за что проголосовал электорат НУНС, - это равенство всех перед законом и депутатская неприкосновенность. Но теперь нужно будет брать на себя ответственность за выполнение мощных социальных обязательств”.

В.НЕБОЖЕНКО отметил, что Ю.ЕХАНУРОВ как бывший практик это прекрасно понимает. “В этой ситуации он ведет себя правильно, что говорит открыто, а не коварно во время голосования. Ю.ТИМОШЕНКО должна знать, что около 22 человек из «Нашей Украины» не готовы поддержать ее в должности премьер-министра”, - отметил политолог.

В то же время, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что партии не удастся отмахнуться от позиции Ю.ЕХАНУРОВА, поскольку, по его мнению, это есть, определенным образом, и позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. “Игнорировать ее (позицию) зависимые от В.ЮЩЕНКО политические игроки в блоке НУ-НС не смогут. Поэтому это следует рассматривать как определенную заявку на пересмотр коалиционного соглашения, причем заявку со стороны В.ЮЩЕНКО, от имени которого непублично выступает сейчас Ю.ЕХАНУРОВ”, - отметил политолог. Он прогнозирует, что при таких обстоятельствах люди из НУ-НС вынуждены будут считаться с позицией Ю.ЕХАНУРОВА и искать какую-то компромиссную позицию. “Возможно, где-то уступит ЕХАНУРОВ, а где-то – НУ-НС, который предложит Ю.ТИМОШЕНКО отредактировать коалиционное соглашение”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что если члены президиума НУ-НС 23 октября откажутся рассмотреть его предложения для согласования позиций с БЮТ при создании демократической коалиции, то он выступит на съезде партии. Если съезд его не услышит, Ю.ЕХАНУРОВ обещает выйти из партии.

Он напомнил, что требует, чтобы при создании демократической коалиции блоки НУ-НС и БЮТ согласовали позиции, которые касаются отмены моратория на продажу земли, принятия нового закона об акционерных обществах, изменения законодательства о государственных закупках, внесения изменений в закон о Кабинете министров.