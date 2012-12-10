Януковичу советуют поучиться у США, как вести себя с оппозицией

Бывший государственный секретарь США, в настоящее время общественный деятель и писатель Колин Пауэлл советует Президенту Украины Виктору Януковичу использовать опыт американской демократии в отношениях власти с оппозицией.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Обратите внимание на США и то, как мы ведем себя с оппозицией. У нас ее много. Во время выборов соперники ругают друг друга, устраивают драки – настоящее безумие. Такого больше нигде нет. Но как только избран президент, все прекращается – это и есть уважение к закону и Конституции. Критики говорят: это же бред, столько шумихи. Я отвечаю: "Имя этой шумихи – демократия", - сказал К.Пауэлл.

По его словам, если власть хочет оправдать надежду украинцев, важно иметь избирательную систему, которая свободна от коррупции и честная. "А это значит, что оппозиция должна иметь возможность говорить, иметь доступ к СМИ. Оппозицию нельзя просто устранять, бросать в тюрьму и препятствовать ее участию в выборах каким-то иным образом. Только в таких условиях можно получить поддержку со стороны международного сообщества", - убежден бывший государственный секретарь США.