Плющ представил врио председателя Тернопольской ОГА Юрия Чижмаря

Секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ представил активу Тернопольской области врио председателя облгосадминистрации 33-летнего Юрия ЧИЖМАРЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время представления И.ПЛЮЩ поблагодарил за работу экс-руководителя области Ивана СТОЙКО и пожелал ему не терять связей с жителями Тернопольской области и защищать интересы избирателей, которых он теперь будет представлять в Верховной Раде.

Преимуществом нового руководителя ОГА И.ПЛЮЩ назвал молодость. «Ему 33 года, доверять уже можно. За время работы в Секретариате Президента он ни разу не дал повода сказать, что он что-то не так выполняет или предубежденно относится к работе, и это является основанием предлагать его на такую высокую должность», - сказал И.ПЛЮЩ.

Он в завершение представления отметил, что с действующим премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ кандидатура Ю.ЧИЖМАРЯ согласована.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.СТОЙКО подал в отставку с должности председателя Тернопольской ОГА.

*** Ю.ЧИЖМАРЬ родился в 1974 году на Закарпатье. По специальности – юрист. С сентября 2006 года занимал должность руководителя службы главы Секретариата Президента Украины.