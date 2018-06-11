Вехи недели. Азарова внесли, Тимошенко выдвинули, «Южный поток» запустили

Юлия Тимошенко получила от соратников повышенное политическое обязательство. Россия начала строить «Южный поток», окончательно позабыв о былой дружбе с Украиной.

Невозможность отпраздновать 1000-й день на посту премьера Николаю Азарову компенсировали оперативным внесением его кандидатуры на пост главы нового правительства. Интересно, что ныне действующая редакция Конституции не предполагает сложение полномочий Кабинета министров перед новоизбранной Верховной Радой, но избрание Николая Яновича народным депутатом внесло свои коррективы. Даже если он и беспокоится по причине отсутствия формализованного большинства в сессионном зале, предпочитая публично не подавать виду.

Утверждение бюджета-2013 уходящей Верховной Радой не стало для Азарова утешением. Скорее, налицо имитация бурной деятельности: правительство притворилось, будто напряженно трудилось над главным финансовым документом страны, 242 парламентария сделали вид, что они в это поверили. Для многих из них неформальный роман с исполнительной властью закончился по причине истечения депутатских полномочий, пересматривать главный финансовый документ страны любому составу правительства придется с куда более неуступчивым парламентом. О качестве сметы государственных доходов и расходов говорит и показное возмущение им в исполнении председателя КГГА, который по должности должен быть лояльным правительству.

Отметим, что утверждать премьера уже придется в условиях пафосно прокомментированного решения парламента об обеспечении персонального голосования. Хотя «регионалы» избежали введения в действие пресловутой сенсорной кнопки, они согласились на коррекцию регламента в части личного волеизъявления каждого парламентария. В начале созыва все народные избранники и вправду будут примерно ходить на работу, это потом у многих найдутся дела поважнее. В обмен партия власти заручилась нормой о запрете блокирования парламентской трибуны, но и это обязательство яйца выеденного не стоит в условиях, когда политическая целесообразность раз за разом берет верх.

Партия регионов выражает уверенность в том, что Николай Азаров сохранит за собой премьерский портфель, три оппозиционные фракции уверяют, что не отдадут за Николая Яновича ни одного голоса. Коммунисты заявлением Петра Симоненко дали понять, что готовы торговаться за утверждение старого-нового премьера, благо в правительстве ожидаются серьезные ротации, в ходе которых какому-нибудь выдвиженцу КПУ можно отыскать теплое местечко. «Регионалы» хорошо умеют считать, поэтому будут баловать своих проверенных резервных союзников кадровыми «пряниками» только в случае крайней необходимости. Парадокс ситуации заключается в том, что на премьерский портфель, по большому счету, никто не претендует. Конечно, за исключением привыкшего к нему Николая Яновича.

И.о. первого вице-премьера Валерий Хорошковский в предчувствии кадровых изменений решил убедить соотечественников в необходимости евроинтеграции, сделав это со страниц влиятельного еженедельника. Валерий Иванович заодно призвал к консенсусу власти и оппозиции по ключевым вопросам развития страны, среди которых – государственность и демократия. При всей правоте Хорошковского подобные призывы остаются гласом вопиющего в пустыне.

Не менее декларативным выглядит и выдвижение Юлии Тимошенко кандидатом в президенты. Арсений Яценюк, объявивший об этом, решил не столько продемонстрировать, что остается джентльменом в большой политике, сколько попытаться снять нарастающее напряжение и недовольство внутри «Батькивщины». Еще одна очевидная цель – заставить быть в тонусе соратников по оппозиции, лидеры которых также имеют президентские амбиции. Арсений Петрович, похоже, решил компенсировать невозможность создания единой оппозиционной партии активным использованием имени экс-премьера. Интересно будет посмотреть, насколько продолжительной будет эта игра.

Пока в Украине выяснили, что договор о строительстве LNG-терминала подписывал бывший лыжный инструктор, Россия начала строительство «Южного потока». Главный «газпромовец» Алексей Миллер заявил, что украинские газовики обещали за это снять шляпу перед российскими коллегами. Не знаю, как головные уборы, но отсутствие реальных успехов в деле обеспечения энергетической независимости подталкивает к тому, чтобы снимать головы ответственных за это направление в нашей стране.