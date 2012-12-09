В Европарламенте призвали поскорее заключить соглашение об ассоциации с Украиной

Европарламент «призывает Совет, Комиссию и Европейскую службу по вопросам внешней деятельности (ЕСВД) принять необходимые меры для достижения скорейшего заключения между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации и подготовить все документы, касающиеся процесса ратификации в ведении Европейского парламента и национальных парламентов», указано в проекте резолюции, автором которого является представитель политической группы Объединенные европейские левые/Северные зеленые левые Яромир Количек.

Европарламент также «приветствует прогресс, достигнутый на переговорах по соглашению об упрощении визового режима между Европейским Союзом и Украиной, который облегчает процесс выдачи виз для украинских граждан; настаивает, однако, что более решительные шаги должны быть сделаны в направлении либерализации визового режима».

Эти предложения базируются в частности на том, отмечается в проекте, что «политическое и государственное руководство Украины многократно подтверждало свою приверженность европейской интеграции и долгосрочные амбиции относительно членства Украины в ЕС... Украина считает Соглашение об ассоциации ключевым инструментом для достижения этой цели... эту цель продолжают поддерживать все участники украинской политической арены, а также гражданское общество и общественность».

Дальнейшие переговоры между Украиной и ЕС по Соглашению об ассоциации завершены, констатируется в документе, однако процесс ратификации соглашения зашел в тупик из-за негативной оценки ЕС состояния соблюдения прав человека и верховенства права в Украине. В то же время переговоры по упрощению визового режима успешно продвигаются.

Парламентские выборы, состоявшиеся 28 октября 2012 года, отличились высокой явкой избирателей и подтвердили решительную приверженность украинского народа демократии, отмечается в тексте, однако ОБСЕ охарактеризовала выборы как «перекошенное поле игры из-за злоупотребления административным ресурсом, отсутствия прозрачности избирательной кампании, непрозрачного финансирования партий и дефицит сбалансированного освещения в средствах массовой информации». С другой стороны, «избиратель имел возможность выбирать из числа разных партий».

«Украина сильно пострадала от экономического и финансового кризисов из-за большой зависимости государства от его металлургической промышленности, банковской системы и энергетического сектора; Украина сильно зависит от кредитов МВФ; экономический кризис и условия предоставленных МВФ кредитов привели к падению уровня заработной платы и росту безработицы, повышению цен на газ для коммунально-бытовых потребителей и другим серьезным социальным проблемам», - отмечается также в проекте.

Подчеркивая, что нет никакого противоречия между европейскими устремлениями и продолжением взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией, авторы проекта резолюции призывают ЕС и все соседние государства не вмешиваться во внутренние дела Украины и воздерживаться от применения любого экономического или другого давления на нее. Они также считают, что такие вопросы, как либерализация визового режима, краткосрочные проекты в области инфраструктуры, сотрудничество в сфере здравоохранения, повышения энергоэффективности и т.д. могли бы обеспечить необходимый для партнерства стимул.

Резюмируя, авторы проекта призывают Совет, Комиссию и Европейскую службу по вопросам внешней деятельности (ЕСВД) «принять необходимые меры с целью достижения скорейшего заключения между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации и подготовить все документы, касающиеся процесса ратификации в ведении Европейского парламента и национальных парламентов».