В ПР уверены, что Тимошенко не станет президентом

По словам Олийныка, если ЕСПЧ установит факт нарушения конституционных прав Тимошенко, то это будет означать лишь новое рассмотрение ее дела.

Имплементация решений Страсбургского суда происходит только через национальное законодательство, сказал Олийнык.

«Европейский суд указывает на нарушение конвенции по правам человека, но он не выносит вердикта по существу: виновно лицо или не виновно. Если стоит вопрос о возбуждении таких прав, где нужно еще раз пересмотреть вынесенные приговоры, только Верховный суд может отменить эти приговоры и направить на новое рассмотрение», - сказал Олийнык.

Как сообщал УНИАН, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк надеется, что благодаря решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) осужденная экс-премьер-министр Юлия Тимошенко сможет баллотироваться в президенты. Если ЕСПЧ признает незаконными решения украинских судов, то это означает, что судимости у Тимошенко нет, подчеркнул Яценюк.

Напомним, в пятницу, 7 декабря, совет Объединенной оппозиции «Батькивщина» определила и поддержала кандидатуру Тимошенко на пост Президента Украины на выборах в 2015 году.