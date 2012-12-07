О чем украинцы чаще всего спрашивают у Google

Как отмечается в сообщении, компанией был проведен анализ миллионов запросов украинских пользователей поисковой системы Google, на основе которых и был составлен рейтинг в категориях: «Самые популярные запросы», «Персона года», «Певец года», «Спортсмен года», «Событие года», «Фильм года», «Сериал года», «ТВ шоу года», «Вопрос “Что такое?”», «Вопрос: “Почему?”», «Вопрос: “Как?”», «Рецепт года», «Покупка года».

В этом году украинцев (в категории «Самые популярные запросы») больше всего интересовали знаковые и резонансные события, среди которых Евро-2012, Евровидение, Олимпиада, выборы в Украине, но самым популярным запросом года стал “смотреть фильмы онлайн”.

«Событием года» стало Евро-2012, также украинцы живо интересовались еще одним соревнованием европейского масштаба - конкурсом песни “Евровидение-2012”. Велико число запросов, связанных с трагическими событиями: среди лидеров в категории “События” - трагедия Оксаны Макар, взрывы в Днепропетровске, “караванский стрелок” Ярослав Мазурок и смерть выдающегося актера Богдана Ступки.

В категории “Персона года” присутствуют такие известные имена, как Виталий Кличко, Уитни Хьюстон, Богдан Ступка, а также абсолютно новые лица, такие как “Бурановские бабушки”, Pussy Riot и самая популярная выпускница года Настя Фоменко. А персоной года стала Оксана Макар, за трагической историей которой напряженно следила вся страна.

В категории «Певцы года» украинцы больше всего интересовались Ани Лорак, а наиболее популярным «Спортсменом года» стал Виталий Кличко. Следующие места в этой категории заняли Владимир Кличко, Андрей Шевченко и Олег Блохин.

Лидером в категории телевизионных шоу стал второй сезон реалити-шоу “Холостяк”, а сериал “Остров ненужных людей” завоевал больше всего поклонников среди украинских пользователей Google в категории «Сериал года».

Среди наиболее интересующих пользователей фильмов в Украине стал лидер проката мультфильм “Мадагаскар 3”.

Пользователи задают Google самые разные вопросы, и 2012 год не стал исключением. Помимо вечных вопросов, «почему я дура», «почему мужчины изменяют», «как правильно целоваться и что такое любовь»; украинцы искали значение слов «бро» и «имхо», а также ответы на вопросы: «почему люки круглые» и «как достать соседа». Глобальное увлечение вампирами не миновало и Украину; среди самых популярных вопросов - “как стать вампиром”.

В 2012 году украинские пользователи Google стали больше стремиться к здоровому образу жизни и спрашивали, «как похудеть», «как накачать пресс» и «как бросить курить».

Справка УНИАН. GoogleZeitgeist (Zeitgeist - от нем. «дух времени») – инструмент, помогающий отслеживать, какие поисковые запросы становятся популярными, а какие теряют популярность в определённый период времени. В результате анализа и подсчёта тех или иных запросов Zeitgeist наглядно показывает, чем больше всего интересуются люди сегодня.

Компания Google, основанная в 1998 г., сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.