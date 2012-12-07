Налоговая милиция отчиталась в Интернете о борьбе с теневым рынком алкоголя

Посмотреть его можно или на странице налоговой милиции в социальной сети Facebook, или на официальном канале этого правоохранительного органа в Youtube.

«Ролик выполнен в инфографическом стиле, когда разного рода цифровая информация упаковывается в понятные образы и смыслы», - говорится в официальном сообщении налоговой милиции ГНС Украины.

Согласно информации, содержащейся в ролике, с начала года налоговой милицией Украины изъято почти 4 миллиона бутылок алкогольного фальсификата на сумму почти 100 миллионов гривен. А также - 2 миллиона 210 тысяч литров спирта на сумму почти 62 миллиона гривен. За этот период пресечена деятельность 235 незаконных производств.

Ранее налоговая милиция Украины презентовала инфографические ролики с публичным отчетом о своей деятельности за 6 и 9 месяцев 2012 года.

Налоговая милиция Украины - специальное подразделение, которое является инструментом государства в борьбе с налоговыми и финансовыми правонарушениями.

За 10 месяцев 2012 года благодаря работе налоговой милиции в государственный бюджет Украины было направлено 3,4 миллиарда гривен.