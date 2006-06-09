В Коалицию демократических сил вошли Наша Украина и Регионы, без БЮТ и СПУ

В Закарпатском областном совете создана Коалиция демократических сил в составе «Нашей Украины», Партии регионов, «КМКС» - Партии Венгров Украины и Демократической партии венгров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня огласил председатель Закарпатского облсовета Михаил КИЧКОВСКИЙ. (Протокол о намерениях создать Коалицию демократических сил в облсовете был подписан 16 апреля 2006 г. - УНИАН).

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат облсовета Александр СОЛОНТАЙ, на последнем заседании облсовета одобрено решение создать Коалицию политических сил без Социалистической партии Украины и Блока Юлии Тимошенко. По словам А.СОЛОНТАЯ, в Коалицию облсовета также вошли 11 депутатов «Батькивщины», которые откололись от БЮТа. Председателем коалиции избран руководитель фракции «Наша Украина», ректор Ужгородского национального университета Николая ВЕГЕША.

Депутатам вручены также значки и удостоверения депутатов Закарпатского облсовета. В общей сложности в заседании сессии Закарпатского облсовета принял участие 81 депутат из 90.

Во время сессии утвержден ориентировочный план работы облсовета на второе полугодие 2006 года, делегированы полномочия облсовета V созыва облгосадминистрации, утвержден отчет о выполнении областного бюджета за I квартира с.г., об обеспечении в 2006 году выполнения Программы комплексной противопаводковой защиты в бассейне р.Тиса в Закарпатской области на 2006-2015 годы, принята Программа повышения эффективности функционирования областного коммунального предприятия «Международный аэропорт «Ужгород» на 2006-2008 годы, Программа развития архивного дела на 2006-2010 годы, реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2010 годы, Программа комплексных мер по борьбе с птичьим гриппом и защите населения и птицеводства от этой инфекции. Принято решение установить партнерские связи между Закарпатской областью, Кошицким самоуправляющимся краем (Словакия) и областью Саболч-Сатмар-Берег (Венгрия). В целом принято почти 40 решений.

Руководитель облорганизации Партии регионов Александр ЛЕДИДА досрочно сложил полномочия депутата Закарпатского облсовета в связи с избранием его народным депутатом Украины. Таким образом, депутатом облсовета стал следующий по списку ПР – родной брат депутата - И.ЛЕДИДА.

В общей сложности в Закарпатском облсовете 90 депутатов. Создано 5 депутатских фракций: фракция «Нашей Украины» насчитывает 30 депутатов, фракция БЮТ – 11 депутатов, фракция Партии регионов – 15 депутатов, «КМКС» - Партии Венгров Украины - 5 депутатов и фракция Народного Блока Литвина – 8 депутатов. Представители Социалистической партии Украины, Демократической партии венгров, «Батькивщины» работают вне фракций.