Сенатор Франции: «Украине необходимо окончательно избавиться от советского наследия»

Французского сенатора Жерара Лонге можно смело назвать одним из столпов политики этого государства. Дипломированный специалист по кадровому менеджменту сумел построить собственную эффективную карьеру, по вехам которой можно оценивать взлеты и падения влияния Франции. Перед возвращением в Сенат Жерар Лонге занимал должность министра обороны, он является членом партии «Союз за народное движение». Мы говорили с ним об отношениях Украина – Франция и Украина – Европейский Союз.

В Украине часто говорят о сопоставимости нашей страны с Францией по площади страны и численности населения, хотя влияние наших государств на европейскую политику несопоставимо. Какой сегодня видится Украина с Елисейских полей?

Независимой Украина стала совсем недавно, и ее влияние среди других государств только начал укрепляться. Украина – вне всякого сомнения, европейская страна, которая должна занимать своё законное место в Европейском Союзе, в первую очередь через ассоциацию с ЕС, а впоследствии – в качестве полноценного члена Евросоюза. Все мы видели, что Украина смогла занять своё место в международном сообществе, и она должна продолжать работу в этом направлении, не опуская рук из-за временных неудач.

У нас недавно прошли парламентские выборы, которым на Западе дали неоднозначные оценки. Как вы оцениваете избирательный процесс и почему, по вашему мнению, наша страна все чаще становится мишенью для критики европейских политиков?

Некоторые из критичных замечаний были излишне несправедливы к Украине. В целом избирательная система, выбранная Украиной, не подлежит критике, ведь это внутреннее дело вашей страны. Хочу напомнить, что наиболее важные в украинской системе власти выборы – президентские – прошли в соответствии с правилами, не сильно отличающимися от существующих во Франции. Их результаты были признаны всем цивилизованным миром и, на мой взгляд, способствовали демократической передаче власти в Украине.

Что касается парламентских выборов, то мы стали свидетелями напряженной борьбы, в которой столкнулись партии с очень разными идеологиями. По моему мнению, чрезмерная критика и предвзятое отношение не помогут Украине. Мы не в праве требовать от страны, которая только учится пользоваться своей свободой, вести себя как нация, у которой демократия имеет более двух веков истории. Это не просто несправедливо, но и значительно сужает возможности для диалога.

Почему ЕС не критикует политические процессы в Румынии и Венгрии – центральноевропейских государствах, где есть объективные сложности с развитием демократического общества?

Нет, Европа не закрывает глаза на все эти проблемы. Отношение к национальным или этническим меньшинствам зачастую недопустимо, и европейцы не скрывают своей фундаментальной враждебности к дискриминационной политике. Убежден, что единственная возможность избавиться от такой политики заключается в применении внутри Европы сильного давления для устранения данных проблем.

Насколько полной, на Ваш взгляд, будет Европа без Украины?

Украина занимает свое достойное место в Европе, географически его никто не отберет. Это большая страна с огромным экономическим, политическим и культурным потенциалом. Мы нуждаемся друг в друге, поэтому должны сделать всё возможное, чтобы соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом стало возможным в кратчайшие сроки.

Руководство Украины неоднократно подчеркивало, что наша страна считает евроинтеграцию стратегическим приоритетом внешней политики. Можно ли сказать, что принятие Украины в ЕС является приоритетом для Европейского Союза?

Все, кто знаком не только с вопросом переговоров между Украиной и ЕС, но и с географическим, экономическим и политическим положением вашей страны, понимают, насколько важна евроинтеграция Украины для Европы. Я убежден, что в тот день, когда европейская цивилизация достигнет своих географических пределов, Украина будет находиться на территории европейского пространства, а не за его пределами.

Украинская власть неоднократно декларировала готовность проводить работу над ошибками в вопросе евроинтеграции. Какие из этих ошибок требуют особого внимания?

Переговоры относительно соглашения об ассоциации Украины с ЕС привели к конкретным предложениям по оптимизации двусторонних отношений. Думаю, неразрешимых вопросов в наших отношениях нет. Остаются политические проблемы, касающиеся важного правового вопроса внутри Украины. Украинское правительство должно проявить большую транспарентность в урегулировании данного вопроса. Это очень важный способ продемонстрировать, что замечания критиков, которые были сделаны, являются необоснованными.

Во Франции, как известно, прекрасные демократические традиции. Какие из них Вы посоветуете перенять Украине?

Украина – это не Франция. Мы не можем предложить определенной модели, поскольку проблемы, существующие в нашей стране, не похожи на ваши. Украина должна стремиться к сохранению своего единства, соблюдая интересы существующих культурных, языковых и религиозных меньшинств. Уважение к данным отличительным особенностям является одним из принципов демократии.

Украине необходимо окончательно избавиться от советского наследия. Демократия должна освободить энергию народа, его предпринимательский дух. Поэтому мы должны продолжить и активизировать те усилия, которые были приложены в этом направлении в последние годы.

Франция известна особой позицией и в Европейском Союзе, и в НАТО. Как Вы оцениваете решение Украины о внеблоковом статусе с учетом интенсивных отношений между нашей страной и Альянсом?

Украина не является членом НАТО, но мы полностью понимаем и ценим позицию ее лидеров, но очень важно построить стратегическое партнерство с НАТО. Я хочу напомнить, что Украина вскоре после обретения независимости отказалась от ядерного оружия, устранив источник напряжения в Восточной Европе. НАТО и Украина уже сегодня эффективно сотрудничают в деле обеспечения безопасности, в частности, в Афганистане, и, думаю, что дальнейшее развитие такого взаимодействия выгодно обоим сторонам.

Сегодня Украине не хватает лоббистов наших интересов в ЕС, поэтому в Киеве часто вспоминают о бывшем французском премьере Пьере Береговуа. Скажите, кто мог бы стать проводником украинских интересов во Франции?

Поверьте, что у Украины есть очень много друзей во Франции. Я, естественно, в их числе. Наши политические и дипломатические отношения в целом хорошие, но недостаточно близкие. Мы должны обсуждать и разрабатывать совместные проекты как можно чаще, и я готов принимать участие в этом диалоге.

Существуют ли универсальные рецепты демократизации общества?

Человечество пока не нашло идеальных и универсальных моделей демократического общества. Девиз Французской революции резюмирует: свобода, равенство, братство. Государства формируются под воздействием истории, географии, экономики, культуры, верований и традиций. Каждая страна движется к демократии с капиталом и индивидуальными трудностями. Европа не стремится поучать или навязывать определённую модель. Украина является молодым государством, которое строится шаг за шагом. Она добилась больших успехов за годы независимости, но нужно понимать, что сиюминутные изменения к лучшему бывают только в сказках. Официальному Киеву важно поддерживать курс на Европу, не отступать, и тогда интеграция в европейское пространство станет огромным и решающим шагом.

Не боится ли Европа проиграть борьбу за Украину России?

Нет, наоборот. Европа будет укреплять свои отношения с Россией, укрепляя свои связи с Украиной. Русские должны понимать, что Украина исключительно европейская страна, но в то же время братская страна России. Она не является частью империи, ушедшей навсегда, а тесно связана с Европой.

Евгений МАГДА