США осуществили экспериментальный субкритический неядерный подземный взрыв
10:08, 07 декабря 2012Политика
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Специалисты в США провели субкритический неядерный подземный экспериментальный взрыв на полигоне в штате Невада.
Взрыв произвели на полигоне Невада. Фото http://lenta.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Осуществленный взрыв, который получил название Pollux, стал 27-м по счету экспериментом такого рода. Предыдущий - Barolo B - был осуществлен в феврале 2011 года.
Представители министерства энергетики США заявили, что целью подобных экспериментов является сбор научной информации, которая будет во многом способствовать "обеспечению безопасности и эффективности национального ядерного оружия".
В ходе эксперимента изучается поведение плутония в условиях воздействия на него большого количества взрывчатки.
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