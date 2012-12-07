США осуществили экспериментальный субкритический неядерный подземный взрыв

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Осуществленный взрыв, который получил название Pollux, стал 27-м по счету экспериментом такого рода. Предыдущий - Barolo B - был осуществлен в феврале 2011 года.

Представители министерства энергетики США заявили, что целью подобных экспериментов является сбор научной информации, которая будет во многом способствовать "обеспечению безопасности и эффективности национального ядерного оружия".

В ходе эксперимента изучается поведение плутония в условиях воздействия на него большого количества взрывчатки.