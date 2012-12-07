США осуществили экспериментальный субкритический неядерный подземный взрыв

10:08, 07 декабря 2012
Политика
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Специалисты в США провели субкритический неядерный подземный экспериментальный взрыв на полигоне в штате Невада.

Полігон Невада. Фото http://lenta.ru

Об этом  сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Осуществленный взрыв, который получил название Pollux, стал 27-м по счету  экспериментом такого рода. Предыдущий - Barolo B - был осуществлен в феврале 2011 года.
Представители министерства энергетики США заявили, что целью подобных экспериментов является сбор научной информации, которая будет во многом способствовать "обеспечению безопасности и эффективности национального ядерного оружия".

В ходе эксперимента изучается поведение плутония в условиях воздействия на него большого количества взрывчатки.

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