ФФУ говорит, что у нее есть 5 кандидатур на главного тренера сборной

Об этом сообщили в пресс-службе ФФУ со ссылкой на президента Федерации Анатолия Конькова.

«На сегодня отобрана группа из пяти тренеров, среди которых есть и украинские», - сказал он.

А.Коньков не назвал фамилии претендентов, сославшись на необходимость проведения соответствующих консультаций.

«Мы не будем называть фамилии, а сначала проведем необходимые консультации. После чего минимально сузим круг претендентов и начнем переговоры непосредственно с кандидатами », - сказал он.

А.Коньков также сообщил, что в настоящее время Александр Заваров, по-прежнему остается исполняющим обязанности главного тренера.

«У нас возникла неординарная ситуация. Обычно тренера сборной назначают накануне отборочного цикла. Выбирать оптимальную кандидатуру сейчас, во время турнира, - не простой шаг », - отметил А.Коньков.

Как сообщал УНИАН, шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон выразил желание возглавить национальную сборную Украины по футболу.

По словам агента тренера Карлоса Карвальо, «в Эрикссона есть желание возглавить национальную сборную Украины и попытаться вывести их на чемпионат мира 2014 года, который состоится в Бразилии».

По его словам, сейчас стороны находятся в стадии активных переговоров. Вместе с тем он отметил, что С.-Й.Эрикссона пока не устраивают условия, предложенные Федерацией футбола Украины. «Признаюсь, что пока условия, предложенные ФФУ, не соответствуют нашим ожиданиям. Будем искать компромисс», - сказал К.Карвальо.