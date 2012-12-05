Акимова говорит, что суть переговоров с МВФ не зависит от личности министров

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, отвечая на вопрос о том, не скажется ли на результатах предстоящих переговоров с МВФ отставка Кабинета министров.

«Украину на переговорах с МВФ представляют глава Национального банка, министр финансов, иногда к этому подключается Министерство экономического развития и торговли. Рабочие контакты (с МВФ - УНИАН) идут постоянно. Некоторые члены правительства на протяжении этих двух лет менялись, но это не означало, что это как-то влияло на содержании переговоров. Суть переговоров связана с тем, как идет оценка МВФ фискальной ситуации в Украине, насколько близки макроэкономические оценки будущего, а это не зависит от личности министра», - подчеркнула И.Акимова.

По ее словам, формат дальнейшего сотрудничества с МВФ пока обсуждается.

«Когда Украина и МВФ договорятся о своих позициях, тогда же будет публично представлено, о каком формате программы идет речь. Пока идут рабочие переговоры», - сказала И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину ориентировочно 7 декабря.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.