Янукович договорился о государственном визите в Туркменистан

Президенты Украины и Туркменистана Виктор Янукович и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча глав государств состоялась сегодня в Ашхабаде. (УНИАН: В.Янукович находится с рабочим визитом в Туркменистане для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ).

В.Янукович, в частности, отметил, что все существующие между сторонами договоренности сейчас находятся на стадии реализации. Позитивной динамике в развитии двусторонних отношений, по его убеждению, способствует также работа Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. В.Янукович обратил внимание на перспективы увеличения товарооборота между нашими странами.

Непростая экономическая ситуация в мире требует активизации торгово-экономического взаимодействия между Украиной и Туркменистаном, добавил В.Янукович. Он выразил убежденность, что решению этой задачи будет способствовать заключение соглашения о зоне свободной торговли.

В свою очередь Президент Туркменистана отметил: между двумя странами развиваются дружеские отношения, которые имеют перспективы дальнейшего развития. «Мы будем и впредь укреплять наши отношения. У нас есть взаимопонимание и доверие по всем вопросам», - сказал Г.Бердымухамедов. Он также отметил позитивную динамику развития торгово-экономических связей между Украиной и Туркменистаном.

Г.Бердымухамедов пригласил В.Януковича посетить Туркменистан с визитом. Президент Украины принял приглашение.

«Мы договорились, что мой государственный визит состоится в первой декаде февраля 2013 года», - сказал Янукович в комментарии туркменскому национальному телеканалу «Алтын Асыр» и газете «Нейтральный Туркменистан»

До этого, отметил Президент, рабочая группа должна наработать перечень вопросов, которые будут рассматриваться во время визита.