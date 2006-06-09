Черновецкий замахнулся на реформирование образования по всей Украине

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о желании реформировать систему образования Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я хотел бы реформировать, насколько мне это удастся из Киева, образование… Учителя - хорошие люди. Терпеть такое, что сегодня в школах вытворяется, – это еще надо иметь дар, и коррупция достигла школьных скамеек, и мы это прекрасно знаем», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что взял к себе в команду специально Виталия ЖУРАВСКОГО (заместитель председателя КГГА – УНИАН), который занимал должность первого заместителя министра образования, «чтобы он будоражил систему».

«У нас очень много прав и обязанностей, естественно», - подчеркнул мэр Киева. Он считает, что особое внимание нужно уделить отбору учителей для школ, что на сегодняшний день абсолютно не учитывается. Кроме того, учителя должны получать хорошую зарплату, уверен он. «Учитель - это не только человек, который несет знания, это человек, в котором живет доброта», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр Киева также сообщил, что некоторое время работал в Национальном университете, но отказался от карьеры преподавателя, так как имеет очень жесткий характер. К этому он добавил, что, «кстати, процентов двадцать Верховной Рады – это бывшие мои были студенты, многие не самые лучшие».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он имеет «блестящее образование», и сообщил, что закончил с отличием Харьковский юридический институт.