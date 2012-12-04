Ефремов: В бюджет-2013 заложили цену на российский газ в размере $417

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«По-моему, в проекте бюджета-2013 заложена цена в 417 долларов за российский газ”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, это та цена, которая существует и на данный момент.

При этом, отметил он, что касается цены газа из Европы, то там «слишком маленькие объемы» для того, чтобы учитывать эту цифру в рамках госбюджета.