Томенко: В ВР шутят, что 6 декабря - последний день заработка для тушек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Вице-спикер отметил, что в парламенте шутят, что «6 декабря у «тушек», очевидно, последний день заработка».

«За счет мобилизации «тушек» и так называемых внефракционных 226 будет проголосован», - спрогнозировал Н.Томенко.

По его словам, это будет «не столько дембельський аккорд, сколько аккорд тушкованый».