Томенко: В ВР шутят, что 6 декабря - последний день заработка для тушек
13:11, 04 декабря 2012Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко прогнозирует, что в парламенте хватит голосов для принятия 6 декабря государственного бюджета на 2013 год.
Томенко прогнозирует, что бюджет проголосуют
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
Вице-спикер отметил, что в парламенте шутят, что «6 декабря у «тушек», очевидно, последний день заработка».
«За счет мобилизации «тушек» и так называемых внефракционных 226 будет проголосован», - спрогнозировал Н.Томенко.
По его словам, это будет «не столько дембельський аккорд, сколько аккорд тушкованый».
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