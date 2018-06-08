Кого боится Янукович и с кем спорит Тимошенко?

Старую сказку на новый лад – о "царе" Ющенко, «коварной» Юле, Януковиче "Бессмертном", "лешем" Литвине" – рассказал корреспонденту УНИАН некогда политик, а ныне «политический психолог», как он сам себя называет, Геннадий Балашов.

Геннадий Викторович, что это за наука такая – «политическая психология»?

Политическая психология занимается политическим процессами, не с точки зрения анализа – что те или другие политики сказали, чьи интересы они преследуют. А их глубинными мотивами – почему они так сказали, почему этот политик стремиться именно в эту точку.

Каждый политик представляет определенную группу населения по психологическому типу.

Как политический психолог я недоумевал – выборов не должно было быть. Ведь за год общество не изменилось. Потому и эти внеплановые выборы ничего на самом деле не могут изменить – также доминирует 5 политических сил (то, что Мороз поменялся на Литвина, – не делает погоды). Сказка застыла во времени…

Разве политические процессы в нашей стране можно назвать сказкой? Скорее фильмом по Хичкоку...

Политическую ситуацию с персоналиями можно четко разложить по сказочным персонажам – Иван Дурак, Баба Яга и другие. Их прототипы, безусловно, есть в нашей политике.

Вот возьмем, например, Кощея Бессмертного. Понятно, что «Кощеюшко» – это Янукович. Он "над златом чахнет", но в нашей политической сказке он как персонаж еще не убит – он довольно активен на политической арене.

Баба Яга – всегда живет в лесу – она мать-одиночка, она всегда против, всегда все хочет контролировать. Это – Юлия Владимировна, очень красивая «Баба Яга».

У нас есть, безусловно, Соловей Разбойник – он всегда кричит и ругается… Вот господин Жвания словил Соловья-Луценко в мешок и теперь «пугает» им людей. Таким образом, Соловей Разбойник – «в плену» у Жвании.

У нас есть еще один сказочный персонаж, это Шатун – Литвин (он же – Леший). Тоже живет в лесу и может прислуживать и тем, и другим, постоянно перебегая из одного лагеря в другой.

И, конечно, «царь-батюшка» – Ющенко, который обожает пасеку и всегда говорит о мире. Очень четкие психологически застывшие персонажи...

Будет ли конец у этой сказки?

Он еще далеко. Не постарела Баба Яга, еще достаточно молод Кощей Бессмертный, еще не вызрел Иван Дурак, который может побороть Кощея.

А кто из наших политиков тянет на роль Ивана Дурака?

Раньше я отдавал эту роль Луценко, но он как персонаж "помер", он сместился и стал Соловьем Разбойником. Ему надо было идти на выборы отдельно. Многие ему советовали, но он так и не решился и потому не стал главным героем, превратившись в «хулигана» Соловья Разбойника, да еще у Жвании в денежном мешке. Да и для партии Ющенко бренд Луценко абсолютно ничего не добавил...

В Ваших сказках персонажи меняются?

Конечно, вспомните, ведь и в детской сказке отец посылает сначала старшего сына, потом среднего – по одному – и только третий добивается цели. Луценко, Кириленко – это те два первых сына. Их задачей было убить Кощея Бессмертного, но они не смогли этого сделать. По сказке, когда Иван Дурак подходит к Кощею, у того в саду – целое кладбище тех, кому не удалось победить злодея.

И кто же теперь спасет царевну от Кощея Бессмертного?

На политической арене, возможно, к президентским выборам, должен появиться новый персонаж – Иван Дурак, всеми любимый. У меня, правда, есть одно предположение…

А Вы исследуете детские переживания политиков?

Да, это очень важно... Каждый из нас любит сказки, потому что они всегда отражают наши семейные отношения в детстве. Из того, что было в семье, вырастает ребенок.

У Януковича работает детский страх перед отцом. Он воспитывался бабушкой. Когда отец приезжал, наверное, был очень суров с маленьким Витей. Видимо, и затрещины получал. Это четко видно из его взаимоотношений с Ющенко. Иногда премьер очень боится Президента. Обратите внимание, когда его вызывает на ковер Президент, Янукович выходит с опущенной головой и на все соглашается. Вроде не должен был соглашаться... А в отличие от него, Юлия Владимировна не имеет такого типа страха. Когда она слушает, всегда кивает головой, как будто с кем-то говорит в голове. Судя по всему это ее мать.

Все люди воспринимают мир через отношения в своей семье?

Да. Например, Янукович видит мир через бабушку и отца...

В чем это проявляется?

По Эриксону, до двух лет он устойчиво спокойный, а с двух, после смерти матери, его стабильность рушится. Потому у Януковича по жизни через каждые два года – кризис. Если проследить его биографию, взлеты и падения, они идут двухлетними циклами. У Тимошенко это связано с тем, что ее воспитывала мать.

Личностный анализ помогает раскрытьт каждого политика. Они вспоминают свое детство. Я собираю их высказывания и изучаю их детство. Делаю выводы. Потом, выясняется, что за ними идут полчища людей, которые, бесспорно, близки им по психотипу.

Одна часть страны проголосовала за Партию регионов, приблизительно столько же за БЮТ. Почему психологические типы украинцев разных регионов так различаются?

Нужно отслеживать ситуацию в семье 50 лет назад. В то время в Донецке, Днепропетровске, Харькове культивировалась стабильно-устойчивая рабочая семья с хорошей зарплатой, которую приносил отец. Отец-кормилец, как правило, пил и играл вечерами в домино на улице. Мать или работала, или была домохозяйкой. Вот такая семейная традиция… Можно сказать, что это люди «с царем в голове» – с крепким отцом. Голосуя за Януковича, люди голосуют за стабильность, как они понимают ее с детства.

А, скажем, в Западной Украине в 50–60-ые годы – это катастрофа… Многие семьи вывезли в Сибирь, НКВД «прошерстило» всех мужчин, многих из них репрессировали. В центральной Украине многие мужчины погибли на войне. И матери воспитывали сами своих детей, потому эта часть Украины так активно голосует за Юлю.

То есть – какой лидер, такие люди за него голосуют?

Психологическое состояние общество оценивается его лидерами. Люди подсознательно симпатизируют тому политическому лидеру, психология которого совпадает с их психологическим типом. То, что Юлия Тимошенко набрала на 8 процентов больше, чем год назад, – для меня сигнал: психологическое состояние общество изменилось в сторону истерии. Она представляет ту группу населения, которые хотят все взять под контроль – это истеричные матери, женщины, которые воспитывали детей без отца.

Если мы проанализируем речь Тимошенко, мы услышим в тексте много слов о контроле. Буквально днями она комментировала ситуацию в Днепропетровске, много раз повторяя слово "контроль": нужно взять под контроль всю газотранспортную систему, чтобы навести порядок...

За Юлию Тимошенко проголосовало огромное количество людей. Означает ли это то, что треть украинцев подсознательно хотят пребывать под авторитаризмом и крепкой рукой?

Нет. Это другой контроль – материнский, мягкий… Контроль, когда в семье нет отца. Она подсознательно хочет стать мамой для всей страны. Авторитарный контроль – у Януковича.

Многие называют Юлию Тимошенко жестким диктатором…

Нашими психологами выявлен интересный факт – ни один из известных диктаторов не воспитывался матерью-одиночкой. Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин все они – из многодетных семей. Такими людьми руководит, в первую очередь, психологический страх – перед матерью, особенно перед отцом, которого человек должен смертельно бояться. А, как известно, Юлию Владимировну воспитывала одна мать, без родного отца. Потому и страха перед ним у нее просто нет.

А Восток Украины жаждет сильной власти?

Людям, которые голосуют за Януковича, нужен отец, который все за них решает. Это отражает отношения в типично шахтерских семьях – устойчивость и стабильность, любой ценой.

А можно сказать, что это работает ген раба?

Конечно. Это идет от бедности, от неуверенного детства. Если мы начнем вспоминать свое советское детство – лучше не вспоминать.

Слушая Вас, кажется, любому несложно «прочитать» комплексы известных людей.

Узнайте мечту человека, проследите его истоки, и вы все поймете. Исток – до двух-четырех лет. Более того, если на вас свалиться миллион, вы сразу же будете реализовывать свои несбывшиеся детские мечты. Если у вас не было в детстве машинок – вы станете коллекционировать автомобили. Если у девочки было мало платьев – она завалит свой гардероб одеждой.

От Луи Виттона…

И от многих других известных модельеров. Если мало обуви, вы будете закупать 200 пар, и всем об этом рассказывать, как это делает Кильчицкая.

Вы знаете и детскую мечту Виктора Януковича?

Это – бабушка… Сейчас он окружил себя такими вот «бабушками». Для него Анна Герман, Лена Лукаш – воплощение психологического типа его бабушки. Кстати, в связи с этим интересно окружение Тимошенко. Оно состоит из мужчин женского типа – мягкие руки, вкрадчивый голос. Визуально они не похожи на самцов. «Самцы» из этого блока повылетали – Бродский, Волков, с Лазаренко конфликт.

Почему?

Она не привыкла взаимодействовать с настоящими мужчинами, она может взаимодействовать с людьми, у которых психологический тип ее мамы и бабушки. К тому же она все стремится держать под контролем. Это выдает тот факт, что до двух лет у Тимошенко было очень тревожное детство. И она это широко выносит в общество. Ей надо все и всех контролировать. Мне рассказывали, что в приемной у Тимошенко стоит сувенир – газовый кран, а на нем орлица. Это символ вечного контроля.

По-Вашему, кто сейчас станет премьер-министром?

Как политический психолог могу предположить, что это будет представитель Президента. Это важно для стабильности в стране... Кто-то возникнет «совершенно неожиданно». За Тимошенко могут «совершенно случайно» не проголосовать в парламенте. Кто-то заболеет, например. И тогда Президент будет вынужден, ни в коем случае не разваливая демократическую коалицию, предложить свою креатуру.

Ваши исследования финансирует какая-то политическая сила?

Сейчас уже нет. Я независим. У меня есть свой капитал. Политическая психология – мое хобби. Мне это очень нравится. Все эти исследования нужны, скорее, мне самому.

Может ли «политическая психология» спрогнозировать, что будет в Украине через 50 лет?

Ничего плохого не будет. Нас поглощает глобальный мировой процесс, границы открыты. Мы все-таки не третья страна. Вырастет новое поколение политиков без всех этих комплексов. И все у нас будет хорошо.

Мария Турчина