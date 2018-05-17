Украинский интерес. Пропавший инвестор, евро-ободрение и шпилька Клинтон

Визит Виктора Януковича в ОАЭ и Катар – проявление экономической дипломатии. Можно сколько угодно потешаться над тем, как были одеты представители встречающей стороны и президент Украины, но интересы государства сегодня должны быть диверсифицированы. Таковы требования современного мира, по таким правилам играют большинство цивилизованных государств. Страны Персидского залива обладают не только внушительными запасами энергоресурсов (Катар – крупнейший экспортер сжиженного газа), но и требуют продовольствия, которое может предложить Украина. Не секрет, что арабские шейхи, как и руководство Компартии Китая напряженно следят за перипетиями вокруг будущей продажи земли в Украине.

Правда, с поставками сжиженного газа, о которых также вел консультации в Норвегии премьер-министр Николай Азаров, пока есть серьезные проблемы. Дело в том, что громко разрекламированное строительство LNG-терминала в Одесской области на поверку оказалось блефом, немало порадовавшим представителей «Газпрома» - одного из краеугольных камней внешней политики России. Испанские компании Gas Natural Fenosa и Enagas уже не собираются вкладывать миллиард долларов в укрепление энергетической безопасности нашей страны, а у самой Украины средств на этот проект нет. Отыскать нового инвестора после показательного провала будет непросто, равно как и экстренным путем укрепить энергетическую независимость страны. Украина сегодня выглядит очень легкой добычей для России, в которой могут попытаться «переломить повестку» на фоне слухов о болезни Владимира Путина.

В ПАСЕ дали оценку парламентским выборам в Украине, оказавшуюся ожидаемо жесткой. Решение было вполне прогнозируемым, ведь еще накануне дня голосования глава делегации наблюдателей ПАСЕ Андреас Гросс крайне нелицеприятно отозвался о состоянии отечественной политической системы. При этом Парламентская Ассамблея Совета Европы не угрожает Украине санкциями, а призывает наказать виновных в нарушениях на выборах и выказывает готовность помочь в реформировании избирательного законодательства. Свою оценку по отношению к результатам формирования нового созыва Верховной Рады дадут коллеги украинских нардепов из Европейского парламента. Интересное совпадение: обсуждение будет идти в тот же день, 12 декабря, когда новый депутатский корпус Украины соберется на первое учредительное заседание.

Обнадеживающее заявление прозвучало из уст еврокомиссара по вопросам политики расширения и соседства Штефана Фюле, которого можно назвать если не другом, то союзником нашей страны. Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть подписано в ноябре 2013 года, в ходе саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе. По понятным причинам, Украину поддерживают преимущественно бывшие социалистические страны, включая балтийские республики, традиционно скептически к нашей стране относятся в Старой Европе, где опасаются, что сближение с Украиной усилит негативные тенденции в ЕС. Очевидно, что нашим дипломатам предстоит очень непростой год, требующий максимального напряжения усилий.

Шеф американской дипломатии Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон обеспокоен состоянием демократии в Украине, где парламентские выборы, по оценке Штатов, стали шагом назад в этом вопросе. Готовящийся к уходу в отставку госсекретарь США, что любопытно, заметно отличается в своем отношении к Украине от Билла Клинтона. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко побывал в Вашингтоне в конце ноября – начале декабря. Там он встретился с первым заместителем госсекретаря Уильямом Бернсом, другими дипломатами и представителями тамошних «мозговых центров». Как минимум, ему удалось опровергнуть информацию об изоляции Украины, продвигаемую некоторыми отечественными политиками. Какими будут другие результаты поездки Грищенко – читайте в следующих выпусках «Украинского интереса».