Довгий говорит, что у оппозиции есть шанс ”спасти свою подмоченную репутацию”

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в который раз призывает фракции Блока Юлии Тимошенко и Блока Виталия Кличко принять участие в сессии Киевсовета и постоянных комиссиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом О.ДОВГИЙ заявил в интервью журналистам.

„25 октября запланировано провести очередное пленарное заседание. Оно будет не менее открытым, чем предыдущее. У представителей оппозиции появляется шанс спасти свою подмоченную репутацию, приобщившись к конструктивной работе депутатского корпуса. В очередной раз призываю фракции БЮТ и Блока Виталия Кличко к работе в сессионном зале и постоянных комиссиях. Достаточно кивать на Верховную Раду и на коалиции, - сделайте наконец же хоть что-то хорошее для Киева и киевлян”, - призвал О.ДОВГИЙ.

Он также выразил убеждение, что попытки оппозиции дискредитировать решения Киевского городского совета, принятые на пленарном заседании 18 октября, свидетельствуют об откровенной антикиевской направленности этих политических сил.

По словам секретаря Киевсовета, заявления представителей оппозиции о том, что земельные решения могли бы приниматься и без личного присутствия людей, которым выделяется земля, выглядят как „открытое кощунство”.

„Именно из-за деструктивных действий оппозиции, которая пыталась затянуть время рассмотрения земельных вопросов, киевляне, которые были приглашены в сессионный зал, столкнулись с определенным дискомфортом, ожидая, пока оппозиционеры наиграются в политику. Ввиду того, что в дальнейшем оппозиция опять может перейти к подобным действиям, мы гарантируем, что гражданам будет предоставляться отдельное помещение и будут обеспечиваться все необходимые условия”, - отметил О.ДОВГИЙ.

„Хочу заверить, - добавил секретарь Киевсовета, - что спекуляции оппозиционеров не заставят нас отказаться от курса на максимальную прозрачность и открытость при принятии решений. Следующим этапом станет публичный отчет каждой фракции. Когда придет время отчитываться, то киевляне смогут убедиться в том, что оппозиционным фракциям нечего сказать”.

Также, по словам О.ДОВГОГО „лживыми” являются и заявления оппозиции о том, что новый формат работы Киевсовета вроде бы вызван „коалиционными соглашениями” политических сил, попавших в парламент в результате досрочных выборов. „Подобные заявления – это проявление агонии тех политиков, которым нечего предложить киевлянам. Их пиарщики сейчас изо всех сил пытаются найти хотя бы хоч что-то, хоть немного похоже на умное, объяснение тому, почему оппозиция не голосовала за выделение земли людям, стоявшим на трибуне. Оппозиционные фракции не только проявили крайнее неуважение к киевлянам, но и продемонстрировали свою антикиевскую направленность”, - заметил секретарь Киевсовета.