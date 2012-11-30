Министр юстиции разъяснил порядок вступления в Таможенный союз
23:33, 30 ноября 2012Политика
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Министр юстиции Александр Лавринович заявляет, что чтобы выносить на референдум вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз, сначала должно быть подписано соответствующее межгосударственное соглашение.
Об этом он заявил в эфире Шустер Live в пятницу.
«Я сомневаюсь, что будет возможность такой референдум провести в соответствии с действующим законом», - сказал министр. По его словам, чтобы решать подобный вопрос на референдуме нужно, чтобы «были заключены соответствующие межгосударственные соглашения».
«И когда вопрос ратификации будет, тогда процедура, которая определена в Конституции, предусматривает, что он должен быть вынесен на всеукраинский референдум», добавил он.
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