Министр юстиции разъяснил порядок вступления в Таможенный союз

Об этом он заявил в эфире Шустер Live в пятницу.

«Я сомневаюсь, что будет возможность такой референдум провести в соответствии с действующим законом», - сказал министр. По его словам, чтобы решать подобный вопрос на референдуме нужно, чтобы «были заключены соответствующие межгосударственные соглашения».

«И когда вопрос ратификации будет, тогда процедура, которая определена в Конституции, предусматривает, что он должен быть вынесен на всеукраинский референдум», добавил он.