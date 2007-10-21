ВАСУ взял тайм-аут до завтра

Высший административный суд Украины в понедельник, 22 октября, в 10:00 продолжит рассмотрение иска 5-ти политических партий к Центральной избирательной комиссии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед объявлением перерыва суд рассмотрел и вынес решение по нескольким ходатайствам, поданным со стороны представителей Социалистической партии и «Всеукраинской партии народного доверия».

Так, в частности, суд удовлетворил ходатайства последней в контексте затребования с Центризбиркома протоколов о подсчете голосов избирателей с 225 избирательных окружных комиссий (ИОК) и заграничного избирательного округа.

В то же время суд отказал в удовлетворении ходатайств этой политической силы, которые касались затребования списков избирателей, которые хранятся в ИОК; привлечение в качестве экспертов сотрудников из числа центральной контрольной группы, созданной ЦИК; затребование протоколов о подсчете голосов с избирательных участков; затребование из Государственной пограничной службы Украины сведений о лицах, которые пересекли границу Украины и вернулись обратно к моменту составления избирательных списков.

Кроме того суд удовлетворил ходатайство представителей от СПУ относительно затребования из ЦИК списков избирателей, которые были внесены в них на день голосования, а также данные о количестве полученных бюллетеней и количестве избирателей, воспользовавшихся своим избирательным правом.