ВАСУ отказал социалистам

Социалистической партии отказано в отводе состава коллегии судей Высшего административного суда Украины, который рассматривает иск от 5-ти политических сил к ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда говорится, что основания истца являются необоснованными, поэтому суд оставляет ходатайство истца без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, представители СПУ у ВАСУ заявили отвод всему составу коллегии судей. Соответствующее ходатайство сегодня во время судебного заседания внес один из представителей СПУ в суде Валерий КОЧЕТОВ.

Так, в частности, он аргументировал свои ходатайства тем, что во время представления искового заявления СПУ просила приобщить все политические партии и блоки, принимавшие участие в досрочных парламентских выборах 30 сентября в качестве третьих лиц. Впрочем, в этом им было отказано и разъяснено, что это они смогут сделать в ходе судебного разбирательства дела по сути. Однако, во время этого рассмотрения суд не удовлетворил такого ходатайства СПУ.

Кроме того, В.КОЧЕТОВ отметил, что считает неправильным объединение в одно осуществление иски СПУ, ПСПУ, КПУ, Всеукраинской партии народного доверия, Партии свободных демократов, поскольку исковые требования не однородны, а иски подавались в разные сроки. А тому, как отметил автор ходатайства, “возникает мысль, что Высший административный суд является одним из субъектов одной из партий, заинтересованных в результатах решения этого дела... “Поэтому я заявляю отвод всей коллегии судей в полном составе”, - заявил В.КОЧЕТОВ.

Следует отметить, что эту его инициативу не поддержали другие представители истцов, позволив суду самостоятельно принимать решение по поводу заявленного ходатайства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.00 коллегия судей Высшего административного суда Украины в составе пяти человек под председательством Александра ПАСЕНЮКА начали рассмотрение дела по искам пяти политических сил к Центральной избирательной комиссии.

От ЦИК в судебном процессе принимают участие заместители председателя комиссии Андрей МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧОРНАЯ и член ЦИК Юлия ШВЕЦ.

Как третьи лица – представитель БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, блока “Наша Украина – Народная самооборона” Валерий КАРПУНЦОВ и Олег ДИДЕНКО.