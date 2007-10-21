Конгресс украинских националистов переизбрал главу

Конгресс украинских националистов переизбрал Алексея ИВЧЕНКА своим председателем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КУН.

Согласно с сообщением, переизбрание О.ИВЧЕНКА состоялось 20 октября во время ХІ отчетно-избирательного Собрания Конгресса украинских националистов.

Также делегаты Сбора избрали Главный Провод, Контрольную и Этическую комиссии Конгресса.

Участники ХІ Сбора рассмотрели проект расширенной программы действий Конгресса и поручили программной комиссии доработать программу для последующего утверждения на заседании Главного Провода партии.

В работе Сбора принял участие основатель Конгресса, председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Михаил ЗЕЛЕНЧУК, который был избран членом Главного Провода КУН.

Справка УНИАН. Конгресс украинских националистов – политическая партия, что была основана 18 октября 1992 года в Киеве. Зарегистрированная Министерством юстиции Украины 26 января 1993 года.

С момента основания марта 2003 г. партию возглавляла народный депутат трех созывов Ярослава Стецько.

После ее смерти, с апреля 2003 года, председателем КУН стал О.ИВЧЕНКО.