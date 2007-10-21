Василий Волга расскажет о перспективах левого движения в Украине

22 октября в 15-00 в Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция бывшего члена Соцпартии Украины Василия Волги на тему: «Перспективы левого движения в Украине» После пресс-конференции В.Волга ответит на вопросы читателей сайта «Обозреватель». Вопросы можно задавать на странице: http://conf.oboz.ua/ov4/new/627.html (ул. Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(066) 445-68-87. Аккредитация представителей СМИ – на месте по редакционным удостоверениям.