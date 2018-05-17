Кирилл Галушко: «Колыбель трех народов» удревняет историю России за наш счет

И о том, почему украинцы в России перестают быть украинцами и почему двум странам никогда не написать совместного учебника истории.

Кирилл Галушко – историк. Он – автор книги «Украинский национализм: ликбез для русских», недавно переизданной и полной академического хулиганства. Понятие «Древнерусская народность» он по размытости сравнивает с термином «люди кавказской национальности», Александра Невского называет татаро-монгольским коллаборационистом, играючи высекает розгами и украинских гиперпатриотов, которые «в порыве древнеукраинолюбия трипольскую земледельческую культуру возвели в ранг древней цивилизации, наплодив псевдоисторической музейной и археологической индустрии». Он, шутя, доказывает, что россияне – это угро-финны и пеняет Европе, что она своим негативным отношением к национализму напоминает СССР. Кирилл Галушко ответил на вопросы УНИАН об украинской истории и ее трактовках.

«КОЛЫБЕЛЬ ТРЕХ НАРОДОВ» УДРЕВНЯЕТ ИСТОРИЮ РОССИИ ЗА НАШ СЧЕТ

- Кирилл, вы в своей книге по истории громите концепцию Киевской Руси и как единого центра крупной державы и как колыбели трех братских народов. Вы думаете, что Украине принципиально доказать, что Киевская Русь – это наше эксклюзивное наследие? Это для Украины важно из собственной колыбели выкинуть двух других младенцев?

- Я не вижу особой необходимости громить уже разгромленное. Например, концепцию древнерусской народности. Сейчас уже мало кто может объяснить, что бы это такое могло быть. Да, эта «народность» все время упоминается в российских школьных учебниках, но причина в основном следующая: поскольку на территории Москвы «история» началась в 12 веке, а в Новгороде – в 10, то общая с нами «народность» позволяет начинать историю с киевских событий 9 века или даже с князя Кия – 5 или 6 столетия. Это просто удревняет историю современной России за наш счет. Но очевидно, что в Средневековье просто не могла образоваться оседлая этническая общность таких размеров. Не всякие владения одной династии должны обязательно считаться еще и одним народом. Я не говорю, что уже тогда были «украинцы»: с понятиями и названиями современных наций не стоит лезть во времена средневековые. Просто тогда существовали те этнические образования, из которых потом получились украинцы. Этот процесс не был запрограммирован (мог бы и не один «народ» получиться), но результаты процесса показывают нам, что мы можем спокойно называть полян или древлян или северян «праукраинцами», - поскольку они очевидные наши предки. С этим фактом, думаю, никто не может поспорить.

С другой стороны, бесспорно, что у украинской и российской государственностей общие корни в Руси – как у Франции и Германии в империи Карла Великого; еще у нас общая черта – тогда не было ни слова «Россия», ни понятия «Украина» в смысле страны. Но вот вы в вопросе упомянули «Киевская Русь» - это пример того, что «дьявол в мелочах». «Киевская Русь» привычно говорить, но эту привычку у нас долго формировали. Ведь «Киевская» - это приставка 19 века, Николая Карамзина, автора российской исторической схемы – «Русь Киевская» - «Русь-Московская» - «Российская империя». Идея «перемещения Руси» из ее исторического центра. Но исторически «Русская земля» всегда была здесь – в Киеве. Когда Хмельницкий писал «Я самодержец и единовластелин русский», он же не имел в виду Россию, правда? Тем более что она тогда еще так не называлась.

А на счет «двух других младенцев», то далеко не все младенцы рвутся в эту «колыбель». В Белоруссии, в отличие от России, свою историю ведут не от Киева, а от Полоцкого княжества 10 века, завоеванного князем Владимиром. В подчинении Киева оно пребывало всего по сути лет 30 за всю историю «Киевской Руси». Киевские князья там выглядят скорее как иноземные завоеватели, а не «отцы народа».

В берестяной грамоте не писали «представитель древнерусской народности», да и что это – как не подобие «представителя кавказской национальности»… Да, писали «кыяне», «смоляне», «черниговци», «русин», «Русь», но это имело более узкие значения, чем представляется. Русь себе оставалась в Киеве, но государство Рюриковичей стало огромным и логично распалось на полтора десятка меньших государств. Повторюсь: отдельных государств. Это был вполне естественный процесс, аналогичный тому, что было тогда в западной Европе. Просто идея «колыбели» привносит задачу обязательно вернуть «утраченное единство», т.к. вероятно, что украинцы и белорусы не способны на построение самостоятельной жизни и обречены на воссоединение с Россией. Ведь это – «восстановление исторической справедливости». Поэтому разные трактовки Руси всегда будут политически актуальны сегодня.

ВОЙСКО ЗАПОРОЖСКОЕ ВПОЛНЕ МОЖНО СЧИТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ

- У меня сложилось впечатление, что вы в своей книге бесконечно спорите с российскими и советскими учебниками истории. Вы пишете, что советские историки забыли 100 лет чисто украинской истории Галицко- Волынского княжества, ничего не писали о Гетьмащине, оболгали Мазепу, рядовой военный союз Хмельницкого интерпретируют, как документ о вековой дружбе. Но вам не кажется, что вместо этой критики и, пардон, украинской плаксивости, можно было издать книгу (много разных книг, включая школьные учебники) – дескать, вот оно какое – яркое украинское средневековье! Раскрутить и преподать миру тезисы о том, что на каждом из этапов средних веков мы были первыми. Первыми победили татар, первыми имели своего короля...

- Я «бесконечно спорю» по той причине, что целевая аудитория моей книги – человек если не русский, то русскоязычный. Я вот скажу: «украинский учебник истории пишет…». А читатель ответит: «А может, врет этот ваш украинский националистический учебник?» А мне тогда проще показать, что врет тот учебник, по которому читатель учился, «от противного», так сказать. А дальше – выводы самостоятельно.

Что до учебников, книжек и прочего... Меня в наших политических обстоятельствах радует, что у нас пока еще учебники вообще что-то об Украине говорят, а то (напомню) их у нас последние пару лет очень хотят все переписать в давно знакомом ключе «восстановления прежней близости». Книги же такие, как вы говорите, есть – вот, например, за последние годы вышли прекрасные издания о Литовском периоде, тогдашнем украинском рыцарстве, Грюнвальдской битве. Но популяризация подобных изданий должна быть интересом не только издательства, его издавшего. Сам жанр научно-популярной, качественной исторической литературы у нас пребывает во временном (хочется верить) упадке, зато на гребне читательского интереса у нас пребывают всякие бредни про Украину «родину всего», «путь ариев» и «Триполье-Аратту». Как ни грустно, но настоящая история состоит далеко не из сенсаций, но и она сама, реальная, может быть интереснее любых выдумок. Только это надо уметь показать и написать. Но и нужен какой-то стимул, какая-то государственная программа поддержки науч-попа при качественной профессиональной экспертизе.

- Можно ли считать Гетьманщину государством?

- «Войско Запорожское» (Гетманщина – поздний книжный термин) со времен Богдана Хмельницкого по Мазепу включительно – вполне может. Просто его устройство нам несколько непривычно – это была армия, имевшая территориальное устройство, и то, что исполняли бы какие-нибудь, условно говоря, «министерства», осуществляла генеральная старшина, военные органы и администрация. Было ли оно «независимым» или «суверенным государством»? В современном смысле этих понятий – сказать сложно, так как нормы международного права тогда были другими. Статус Войска был похожим на статус соседних княжеств – Трансильвании, Валахии и Молдавии, или Крымского ханства – вассалов Османской Порты. Формально Войско всегда оставалось вассалом одной из соседних великих держав, но часто меняло союзников и покровителей и оставалось самовластным на своей территории. Ну, а после поражения Мазепы оно еще сохраняло своеобразие внутреннего устройства, но уже без шанса на «суверенизацию».

- Кто из гетманов вам кажется самым зрелым?

- В каком смысле? В роли строителя государственности? Или в «просвещенном правлении»? Здесь у меня опять же нет особого выбора – Хмельницкий и Мазепа. Но надо учитывать, что все гетманы действовали в определенных условиях и не могли «прыгнуть выше головы». Хмельницкий создал государственность, но не успел довести ее «стабилизацию» до конца. Потом была Руина, после которой восстановил страну Мазепа – во всех смыслах настоящий «европеец» и просвещенный правитель. Его судьба, как мы знаем, трагична. После же Мазепы гетманский статус – это уже (несмотря на любую «зрелость») было лишь прелюдией конца.

УКРАИНЦЫ МНОГО СДЕЛАЛИ ДЛЯ ИМПЕРИИ, НО СЧИТАЛИСЬ ТАМ ЛИШЬ ПЛЕМЕНЕМ

- Читала у вас про реформы Петра. И думала – украинцы такие просвещенные и такие европейские, так тяготеют к западной цивилизационной модели – но ведь Москва легко покупала наши лучшие умы и наших гетманов. Украина добровольно, небесплатно, а, иногда, с удовольствием, помогала строить Российскую империю. И поэтому мы все равно связаны с Москвой не только ненавистным газовым контрактом. Разве не так?

- Конечно, украинцы очень многое сделали для построения Российской империи, - начиная от ее названия, предложенного киевлянином Феофаном Прокоповичем. Украинцы-малороссы дали имя соседнему государству, служили его министрами, чиновниками, офицерами, профессорами, епископами и миссионерами, завоевывали Кавказ, Среднюю Азию, Сибирь, не без удовольствия покоряли бунтующую Польшу. Но с середины 19 века им (или же их образованной части) пришлось определяться – считать ли себя как общность, как народ чем-то заслуживающим отдельной судьбы, либо окончательно раствориться в «русском море». Дело в том, что, как отдельный человек, любой малоросс мог совершить в империи неограниченную карьеру, а вот украинцы как общность не имели права на полноценное развитие своей культуры, языка, образования. Они считались лишь «племенем» русского народа, а претензии на «особенное развитие» считались государственным преступлением, подрывом «единства русского народа». Поэтому выбор как всегда был схож – индивидуальная карьера с отказом от своих корней или же санкции за свой местный патриотизм. Этот выбор повторился и в советскую эпоху. Итоги этих периодов каждый понимает по своему, но мне как исторический итог показательно то, что украинцев в России остается все меньше, - они просто «исчезают» и становятся русскими. Количество украинцев в мире сокращается не в силу «демографии», а в результате отказа от своей идентичности. С такими тенденциями в какой-то момент люди останутся, а народ исчезнет. Я, конечно, утрирую, но в каждой шутке – лишь доля шутки.

- Очень общий вопрос. Но, может, сможете сформулировать ответ эксперта. Какие события украинской истории вы считаете утраченным шансом для построения государства?

- Есть очень интересный жанр – «альтернативная история», весьма популярный в мире. Это своеобразная «историческая фантастика», позволяющая нам оценить действительное значение произошедших событий, те альтернативы, которые могли совершенно иначе определить судьбы народов и стран. В нашей истории тоже множество «точек выбора судьбы». Вот, если бы… Монголы не дошли до нас, и Даниил Галицкий бы создал государство, похожее размерами на нынешнюю Украину, еще в 13 веке? Или же подчиненные Золотой Орде наши княжества приняли в 14 веке ислам? Или Владимир принял римскую версию христианства или иудаизм от хазар?

Если говорить об утраченных шансах для «построения государства», то вы какую эпоху имеете в виду? Разные формы «своей» или «относительно своей» государственности у нас были с 9 века, больше 1100 лет. Рюриковичи были изначально варяги, но потом стали «свои», а «поляне» стали называться «Русью». Если же говорить о казачьих временах, то это преждевременная смерть Хмельницкого и неудача с установлением его династии (это бы возможно избавило нас от Руины). Потом неудача Гадяцкого договора Ивана Выговского (1658), который бы создал «Великое княжество Руськое» в составе Речи Посполитой. Неблагоразумие Карла ХІІ, вынудившего Ивана Мазепу на неподготовленное выступление против Петра I. В ХХ веке – некомпетентность Центральной Рады и тогдашних социалистов, из-за своих иллюзий относительно «федерализации» России и Мировой революции не создавших вовремя украинскую армию. Это запрограммировало военное поражение Украины в условиях всероссийской гражданской войны: в 1918 создать армию Скоропадскому не позволили уже призванные Радой немцы, а в 1919 Петлюре уже было не под силу что-то изменить. А дальше судьба Украины уже зависела от глобальных политических процессов, и решалась не в Киеве.

- Кирилл, вы подвергаете сомнению правдивость Ледового побоища, но о нем упоминает другой, английский, историк – Бартлетт. Может, не надо идти по пути русских коллег и отрицать очевидные события?

- Я не подвергаю сомнению факт сражения на берегу Чудского озера. Я лишь опираюсь на мнение российских коллег, которые опираются на тогдашние средневековые источники. Они подвергают сомнению факт «побоища». Поскольку было убито 20 рыцарей, а 6 попали в плен – это, по вашему, «побоище»? «Одна из величайших битв Средневековья»? Например, в битве при Креси (1346) с одной из сторон погибло 1200 рыцарей. Такие «побоища» на новгородско-орденских границах случались регулярно, только по их поводу не делали из мухи слона. Просто Александру Невскому героическую биографию откровенно высосали из пальца, начиная с «Невской битвы», в которой его «противник» ярл Биргер не участвовал, да и эту неизвестную шведскую банду разгромили местные ижорцы еще до прихода князя.

В РОССИИ НЕ ГОТОВЫ К НАУЧНО ЧЕСТНОМУ ОБЩЕМУ УЧЕБНИКУ ИСТОРИИ

- Скажите, а если абстрагироваться от ненависти, от обид, возможен ли совместный учебник истории Украины и России? Так, чтобы не культивировать неприязнь между российским и украинским народом?

- Все когда-нибудь возможно, но элементарная логика нам скажет, что общий продукт можно создать при совпадении системы ценностей и идеологии авторов. Есть разные историки в России, разные в Украине; теоретически возможно найти единомышленников – от толерантных либералов до кондовых русских черносотенцев. Но, поскольку учебник должны где-то изучать, то это объективно делается при участии государства (или двух государств), исходя из неких приоритетов, для чего нужен этот учебник. К тому же, «совместный учебник» истории чего? Если Украины и России вместе, то это что – в Украине и России будут изучать одновременно и историю Украины, и России? Это невозможно, точно так же, как во Франции не учатся в школах по учебнику «Истории Франции и Германии». То есть, этот учебник должен иметь вспомогательную, факультативную роль и быть посвящен толерантному объяснению спорных, дискуссионных моментов отношений Украины и России. Но к такому у нас, может и готовы, а в России – не знаю, когда будут, поскольку на «официальном уровне» история России обычно не терпит ни альтернатив, ни толерантности по отношению к соседям. Поэтому нынешние достижения в жанре «общего учебника» (было недавно) представляют собой совершенно бессмысленный и бесполезный текст «ни о чем»... Видимо это объективный «потолок» подобных проектов.

Возможно ли у нас торжество национальной версии истории, если мы вступим в Таможенный союз и другие российско-азиатские объединения? Я – не пророк. Эти объединения – экономического характера, но они всегда несут в качестве последствий рост влияния гуманитарной политики инициатора интеграции.

- Если шанс у голодного государства отстоять свою историю, если на нее претендует монопольный поставщик газа? Как по-вашему, на фоне наших бесконечных неудач, есть возможность формирования украинского политического сознания?

- Как ни странно – я гражданин Украины и при этом оптимист. История учит, что бывают и хорошие времена. «Голодное государство» - это не состояние страны, это качество менеджмента. Понятно, что нынешнее состояние Украины вызвано откровенно дегенеративным состоянием ее правящего класса и инфантилизмом избирателей. Но иногда элиты сменяются, – правда, способ их смены порой бывает достаточно болезненным для всех.

Беседовала Лана Самохвалова