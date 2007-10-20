КПУ: в Украине независимых судов нет, но ”формальная вежливость” не помешает

В Коммунистической партии не верят в справедливость решения Высшего административного суда Украины относительно иска КПУ к ЦИК.

Об этом в ходе круглого стола 19 октября заявил кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей ГМЫРЯ, сообщает пресс-служба Компартии.

“Я не уверен, что ВАСУ примет справедливое решение, но давайте все же сохранять формальные правила, формальную вежливость”, - сказал С.ГМЫРЯ.

По его словам, сейчас в Украине нет независимых судов, «поскольку каждый суд находится под чьим-то влиянием, и, в большинстве своём, – под влиянием Президента».

“Тем не менее, вопрос о результатах досрочных парламентских выборов в суде, и предугадывать результат судебного разбирательства вряд ли стоит”, - заключил С.ГМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей ГМЫРЯ обратился в Высший административный суд с исковым заявлением о признании действий Центральной избирательной комиссии в отношении установления результатов выборов противоправными. С.ГМЫРЯ также просил суд запретить газетам «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» публиковать результаты парламентских выборов до решения дела по существу.

В тот же день ВАСУ вынес решение, которым запретил Центризбиркому официально обнародовать результаты выборов в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» в обеспечение иска С.ГМЫРИ.