Киевские таможенники получили срок за растаможку «скорых» Тимошенко

Соломенский районный суд г. Киева осудил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год работников Киевской региональной таможни за незаконное растаможивание автомобилей «Оpel Combo» во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Как сообщили в прокуратуре, начальник и инспектор отдела Киевской региональной таможни в 2009 году во время таможенного оформления автомобилей «Оpel Combo» приняли незаконное решение об их классификации как транспортных средств медицинского назначения, что позволило уменьшить размер таможенных и других налоговых платежей.

На основании выданного ими решения во время растаможивания 1000 автомобилей «Оpel Combo» не было доначислено и не оплачено свыше 7,1 млн. грн. ввозной пошлины, 1,5 млн. грн. налога на добавленную стоимость и 465 тыс. грн. акцизного сбора. В прокуратуре утверждают, что государственная регистрация автомобилей «Оpel Combo» как изделия медицинского назначения не проводилась, свидетельство о государственной регистрации не выдавалось.

«По заключению ГП «Украинский медицинский центр сертификации» указанные автомобили не могут быть признаны изделиями медицинского назначения, поскольку они не отвечают требованиям государственного стандарта и не имеют никакого специализированного медицинского прибора или оборудования и не приспособлены для транспортировки хотя бы одного человека на носилках», - говорится в сообщении.

Государственной таможенной службой Украины решение киевских таможенников относительно классификации транспортных средств по коду изделий медицинского назначения признано неправомерным и отменено.

“По приговору суда оба должностных лица Киевской региональной таможни осуждены по ч. 2 ст. 367 УК Украины и им назначено наказания в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, а также они лишены права занимать должности, связанные с исполнением функций представителей власти, на 1 год”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2011 года Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Ю.Тимошенко по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины за превышение ею власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Combo».

В ГПУ отметили, что установлено, что закупленные 1000 автомобилей «Опель Combo» не принадлежат ни к одному из зарегистрированных классов автомобилей медицинской помощи, не являются специализированным транспортом и не отнесены к изделиям медицинского назначения.

17 декабря 2009 года центр спецификации Минздрава сделал официальное заключение, что данный автомобиль не отвечает положениям национального стандарта и не приспособлен для транспортировки больных на носилках.

С целью нецелевого использования бюджетных средств правительство Ю.Тимошенко специальным постановлением незаконно изменило перечень медицинского оборудования автомобиля. Кроме того, правительством Ю.Тимошенко, вопреки требованиям действующего законодательства было грубо нарушено таможенное оформление данных автомобилей.

Несмотря на тот факт, что стоимость «Опель Combo» составляет около 15 тыс. долларов США, прежнее правительство покупало их по цене дороже более чем на 20%. Также предусматривалось доукомплектование автомобилей специальным медицинским оборудованием, хотя фактически оно ограничилось только пустыми пластиковыми коробками.

“По сути, ввезенные автомобили использовались в предвыборной кампании кандидата на пост Президента Украины Ю.Тимошенко путем размещения на них надписи «Программа правительства Тимошенко» и других агитационных надписей”, - отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка сообщил, что, по данным проведенных экспертиз, автомобили были приобретены по цене, завышенной на 50 млн. грн.

В апреле 2011 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Апелляционный суд Киева для определения подсудности уголовное дело по обвинению двух работников Киевской региональной таможни в служебной небрежности в ходе растаможивания 1 тыс. автомобилей марки "Opel Combo".