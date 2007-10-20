Луганские депутаты критикуют присвоение звания Героя Роману Шухевичу

Депутаты Луганского областного совета на внеочередной сессии подвергли критике указ Президента от 12 октября о присвоении звания Героя Украины главному командиру Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, эта тема стала главной при рассмотрении вопроса повестки дня «О социально-политической ситуации в стране».

На протяжении двух часов с трибуны областного совета раздавались речи о “зверствах” УПА в годы Великой Отечественной войны и требования прекратить фальсификацию украинской истории и положить конец попыткам реабилитировать воинов УПА. К участию в обсуждении были призваны председатели ветеранских организаций области и представители общественных организаций. Прозвучали также предложения продолжить работу избирательного штаба Партии регионов для того, чтобы не допустить раскола Украины. Члены общественной организации «Ассамблея народов Луганской области» Указ Президента расценили, как заигрывание Виктора ЮЩЕНКО перед помаранчевым электоратом и начало президентской кампании. Они выдвинули требование к Президенту прекратить издавать указы, которые дестабилизируют ситуацию в Украине.

Под лозунгами «Нет реабилитации бандитов ОУН-УПА», «Нацизм не пройдет» начало сессии пикетировали сторонники КПУ.

Во время выступления на сессии от фракции коммунистов депутат облсовета Зоя ХОДАКОВА предложила создать агитационные бригады и идти к народу с разъяснением ситуации и призывать всех стать под единый флаг борьбы с фашизмом.

В работе сессии приняли участие 75 депутатов из 120.