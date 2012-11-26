Сегодня на Капитолийском холме вывесят огромный портрет Тимошенко

Как сообщает Украинская газета, акцию утвердила ассамблея депутатов итальянской столицы, учитывая политическую ситуацию в Украине.

«Арест Юлии Тимошенко вызвал беспокойство на европейском уровне. Европейский парламент вынес решение, озвученное поляком Ежи Бузеком, о том, что решение киевского суда было вынесено на основе «политических мотивов», итальянский парламент единогласно выразил солидарность с Юлией Тимошенко и направил призыв премьер-министру Италии Марио Монти действовать для освобождения десяти политических заключенных украинской демократической оппозиции», - говорится в постановлении.

Ранее внимания итальянской столицы удостаивались итальянские судьи, погибшие от рук мафии - Джованни Фальконе и Паоло Борселино, израильский осужденный Шалита, которого 5 лет удерживали в тюрьме в секторе Газа, итальянка Россель Урру, которую похитили террористы в Алжире, Аунг Сан Су Чжи, лидер оппозиции Бирмании, Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренная к 10-летнему заключению за причастность к убийству своего мужа в Иране, однако невиновная для европейского судопроизводства и т.п.