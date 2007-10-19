КПУ: события на Говерле спровоцировала политика Ющенко, и это только начало

Уничтожение государственных символов Украины на горе Говерла – это реакция общества на политику Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение выразил кандидат в народные депутаты от КПУ Александр ГОЛУБ, сообщает сайт КПУ.

“Безусловно, здесь есть политический подтекст. То, что произошло на Говерле, - это лишь начало реакции украинского общества на попытку Президента навязать обществу профашистскую неонацистскую политику. Я думаю, что подобные радикальные вещи как раз и вызваны действиями Президента, которые не поддерживают большинство населения (80%)”, - сказал А.Голуб, объяснив, что имеет в виду стремление В.Ющенко реабилитировать ОУН-УПА и присвоение им звания Героя Украины Роману Шухевичу.

“Проводя такую политику, В.Ющенко должен был понимать, что будет и соответствующий ответ. И он не заставил себя ждать”, - прибавил он.

В то же время А.Голуб не считает события на Говерле политическим заказом: “Я принимаю это лишь как определенное проявление эмоций на политику Президента. Я не думаю, что в этом есть какой-то политический заказ”.