Герои Оранжевой революции: восемь лет спустя

Виктор Ющенко

2004 год – кандидат в президенты Украины, лидер «Нашей Украины» и вдохновитель Оранжевой революции.

Сейчас: лидер партии, набравшей на последних парламентских выборах 1,1% процента и «ноль» по мажоритарке, а также имеющей долги в размере около 80 миллионов гривен. До сих пор проживает на государственной президентской даче в Конче-Заспе и мало появляется на публике (на празднование годовщины революции на Майдан Независимости не явился).

Юлия Тимошенко

2004 год – один из лидеров Оранжевой революции, глава партии «Батькивщина», будущий премьер-министр Украины, ближайшая соратница будущего президента.

Сейчас: в тюрьме, осуждена за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ на 7 лет. Является подозреваемой еще в нескольких уголовных делах. На днях закончила очередную голодовку.

Юрий Луценко

2004 год – «полевой командир» Майдана, один из главных ораторов Оранжевой революции, один из самых ярких революционеров, будущий министр внутренних дел.

Сейчас: в тюрьме, дважды осужден, и, в общей сложности, проведет с местах лишения свободы четыре года. В день 8-й годовщины Майдана столичный суд отклонил его очередную апелляцию и отправил назад в колонию.

Николай Томенко

2004 год – «полевой командир» Майдана, доверенное лицо кандидата Виктора Ющенко по общенациональному избирательному округу.

Сейчас: вице-спикер Верховной Рады шестого созыва, избран нардепом седьмого созыва, член ВО «Батькивщина».

Тарас Стецькив

2004 год – член «Нашей Украины», «полевой командир» Майдана.

Сейчас: остался за бортом политической жизни страны, не попал в списки Объединенной оппозиции на парламентских выборах и не был поддержан ею на мажоритарном округе, в следствие чего проиграл – при чем, как раз кандидату от оппозиции. Вдобавок, получил от нового лидера оппозиции Арсения Яценюка звание «обиженного предателя».

Владимир Филенко

2004 год – «полевой командир» Майдана (четвертый и последний в нашем списке), близкий соратник будущего Президента Виктора Ющенко.

Сейчас: не вошел в списки Объединенной оппозиции на парламентских выборах, по округу не баллотировался.

Александр Мороз

2004 год – глава Социалистической партии Украины, кандидат в Президенты Украины (1-й тур), участник «Оранжевой коалиции» и революции, один из ключевых ораторов Майдана.

Сейчас: впервые за долгие годы уступил лидерство в СПУ, которая набрала на выборах 0,45%. Не смог попасть в парламент по мажоритарке.

Владислав Каськив

2004 год – активный участник «майдана», руководитель Координационного центра гражданской кампании «ПОРА», принимавшей участие в революции, будущий советник Президента Виктора Ющенко.

Сейчас: глава государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Петр Порошенко

2004 год – один из самых близких людей в окружении будущего Президента, самый влиятельный бизнесмен и крупный спонсор революции, будущий секретарь СНБО.

Сейчас: министр экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова, избран депутатом Верховной Рады седьмого созыва по мажоритарному округу в Виннице.

Роман Безсмертный

2004 год - "комендант Майдана" - координатор акции гражданского неповиновения в Киеве). Был участником революции с вечера 21 ноября. Руководитель центрального штаба В.Ющенко и замначальника центрального штаба коалиции "Сила народа", созданной в поддержку будущего Президента.

Сейчас: после революции остался «любым другом» Президента, дважды был вице-премьером, один раз депутатом и главой секретариата главы государства, в последний день работы Ющенко назначил его послом Украины в Белоруссии. Уволили Бессмертного летом 2011 года. До сих пор остается адвокатом Ющенко во всех дебатах, однако на парламентских выборах открыто симпатизировал Виалию Кличко, и вообще на выборы с «нашеукраинцами» не пошел.

Олег Рыбачук

2004 год – депутат блока «Наша Украина» в парламенте четвертого созыва, член политсовета партии, активный участник революции и избирательной кампании Ющенко.

Сейчас: при Президенте Ющенко работал вице-премьером и главой секретариата, позже был разжалован во внештатные советники. На данный момент активно критикует политиков и занимается общественной деятельностью, в частности, является основателем движения «Новый гражаднин».

Гринджолы (GreenJolly)

2004 год – малоизвестная группа из Ивано-Франковска, 23 ноября выступившая на Майдане с песней «Разом нас багато». Песня стала гимном революции и (в переработанной версии) песней от Украины на «Евровидении-2005».

Сейчас: после неудачного выступления на «Евровидении» и двух вышедших в свет альбомов, деятельность группы, почти полностью обновившей состав, в основном сосредоточена в пределах родного города.

Герои «контрреволюции»

Рассказывая о тех, кто в 2004-м сделал наиболее весомый вклад в ОР, пересмотр результатов второго тура президентских выборов и победу Виктора Ющенко в третьем туре, нельзя не вспомнить и о тех, кто пребывал в то время и по другую сторону баррикад. Соратников Виктора Януковича и противников Виктора Ющенко на их, бело-голубые, майданы и палаточные городки, вдохновляли свои яркие лидеры.

Евгений Кушнарев

2004 год – глава Харьковского облсовета, жесткий критик Оранжевой революции, активный участник Всеукраинского съезда депутатов всех уровней в Северодонецке, выступавший за создание нового юго-восточного государства.

Сейчас: после революции стал членом Партии регионов и успешно возглавил избирательную кампанию на парламентских выборах 2006 года. В 2007 году при странных обстоятельствах был смертельно ранен на охоте помощником народного депутата Дмитрия Шенцева. Стрелок был амнистирован.

Нестор Шуфрич

2004 год – замглавы СДПУ(о), представитель кандидата в Президенты Виктора Януковича в Центризбиркоме, ярый противник Оранжевой революции и защитник лидера Партии регионов.

Сейчас: успев дважды побывать главой МЧС и стать членом ПР, действующий заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины избран народным депутатом в ВРУ седьмого созыва от ПР по партийному списку.

Борис Колесников

2004 год – председатель Донецкого облсовета, один из самых ярких ораторов съезда в Североднецке (где призывал делегатов выразить недоверие всем высшим органам государственной власти и создать новое юго-восточное украинское государство в форме федеративной республики).

Сейчас: после четырех месяцев, проведенных в СИЗО в 2005-м, работает министром инфраструктуры Украины, входит в число 50 богатейших украинцев, избран в ВРУ седьмого созыва по партийному списку Партии регионов.

Виктор Тихонов

2004 год - председатель Луганского областного совета. Именно под его началом 26 ноября 2004 года сессия Луганского облсовета приняла решение о создании Автономной Юго-Восточной Украинской Республики. Он же был активным участником Северодонецкого съезда.

Сейчас: в послереволюционное время работал депутатом парламента пятого и шестого созывов, даже был замглавы фракции Партии регионов. При Президенте Януковиче стал вице-премьер-министром, но летом 2011 был уволен и разжалован в послы Украины в Белоруссии.

Юрий Лужков

2004 год – мэр Москвы, активно поддерживал Виктора Януковича во время и после второго тура президентских выборов, принимал участие в Северодонецком съезде по поручению Президента РФ Владимира Путина, где заявил, что «готов снять свою любимую кепку для того, чтобы быть похожим на Виктора Федоровича Януковича».

Сейчас: после 18 лет работы на посту мэра столицы России Лужков был отстранен и снят с должности в связи с «утратой доверия главы государства». Вышел из партии Владимира Путина «Единая Россия», где был сопредседателем Высшего Совета. Большую часть времени теперь уже опальный на родине политик проводит за границей – главным образом, в Британии. Его шурин в настоящее время пребывает в РФ в СИЗО, а жена регулярно летает из Лондона в Москву – на допросы.

Анастасия Береза