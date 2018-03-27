Евгений Жовтяк: «Ющенко дезинформируют, и я должен ему обо всем рассказать”

Больше месяца Киевская область не понимает: есть ли у нее губернатор или нет? И если есть, то кто? Если нет, то почему? Ответ на эти вопросы мог бы дать Киево-Святошинский районный суд, в котором бывший глава администрации Евгений Жовтяк обжаловал решение Президента о своем увольнении. Но представители Президента и Минюста в суде не появились и рассмотрение дела перенесено. Вместо этого Ющенко пообещал представителям многотысячного митинга, что сам встретится с Евгением Жовтяком, и назначил встречу на 9 июня. Что собирается сказать ему экс-губернатор, который уже месяц ожидает этой аудиенции? Разговор с Евгением Жовтяком состоялся в областной больнице, где он сегодня проходит курс послеоперационного лечения.

- Евгений, почему вы так добиваетесь этой встречи – неужели считаете, что она сможет радикально все изменить?

- У меня нет никаких прогнозов. Но, действительно, есть желание встретиться с Президентом. Тем более, что Виктор Андреевич дважды обещал эту встречу. Первый раз – еще в январе, во время совещания с председателями администраций, когда было сказано, что все кадровые решения будут приниматься по результатам социально-экономического развития регионов. И тогда же Президент заверил, что лично встретится с каждым кандидатом на увольнение. Кроме того, 4 мая в аэропорту Борисполь он пообещал мне лично, что до подписания указа обязательно со мной встретится.

- Тогда почему встреча до сих пор не состоялась – неужели человеку вашего уровня тяжело попасть к Президенту?

- К сожалению, это правда. Не только теперь, за весь год работы у нас с Президентом не было иного общения, чем протокольные встречи, мне не удалось ни разу попасть в кабинет Президента. Все попытки встретиться с ним, чтобы проинформировать о каких-то вопросах, разбивались о бастион одностороннего, неправдивого и тенденциозного информирования, выстроенного вокруг Президента его советником Александром Третьяковым.

- Но Третьякова уже нет в советниках?

- А его люди и система остались. В свое время фактически вся перестройка структуры коммуникаций с правительственными, государственными и общественными структурами была отдана на откуп Третьякову, который, по моему убеждению, является украинофобом, и, исходя из своих украинофобских наклонностей, построил эти коммуникации таким образом, чтобы достоверная информация Президенту не поступала. Я не говорю, что он смог полностью отстранить Президента от информации, но те данные, которые поступают Президенту через десятки людей, расставленных Третьяковым в Секретариате и других информационных службах, фактически до сих пор имеют большое влияние на формирование мнения Президента. Эта система очень эшелонирована и диверсифицирована для того, чтобы создавалось впечатление, что нужная информация поступает к Виктору Андреевичу из разных источников.

- Было несколько версий относительно причин вашей отставки. Знаете ли вы сегодня, кто все-таки и за что инициировал Ваше увольнение?

- Я знаю заказчиков и после встречи с Президентом назову их. Что же касается причин, то для меня они являются очевидными - земля в Киевской области, которая с каждым днем становится дороже. И мои противники давно уже пытаются расчистить путь к земельным ресурсам. Мы же пытались этот ресурс использовать для перестройки области – мы хотели создать в Киевской области наилучшую в Украине систему образования, охраны здоровья, культуры, решить наконец жилищные вопросы 50 тысяч семей. Поэтому и начали проводить земельные аукционы, но это многим не понравилось.

- А как вы относитесь к версии, что подлинной причиной вашего увольнения является низкий результат, который получил блок “Наша Украина” на парламентских выборах в Киевской области?

- Это только повод, а не причина. Причина – я в этом уверен - земля, которая не дает покоя многим, и те судебные иски, какие мы начали против незаконного выделения 12 тысяч гектаров земли. Что же касается выборов, то никто не поручал мне фальсифицировать их результаты и они не были сфальсифицированы в Киевской области. А сделать что-то для того, чтобы результаты “Нашей Украины” стали выше в области, было невозможно. Лично для меня это стало понятно еще летом, когда вместо того, чтобы создавать партию из настоящих сторонников Ющенко, это дело было передано олигархам, которые разделили между собой сферы влияния. И олигарх, которому досталась Киевская область, добился назначения председателем областной организации НСНУ. Это человек, который никогда не имел ничего общего с Киевской областью, который за время своего депутатства сменил несколько фракций: был и у Лазаренко, и у Щербаня, и у Симоненко, и фактически начал поддерживать Ющенко только после того, как последний стал Президентом. Так вот, этому человеку было поручено создание президентской партии в Киевской области, и она сформировала ее так, что в ряды партии попали не сторонники Ющенко, а, скорее, сторонники Януковича. Естественно, это не могло не сказаться на рейтинге „Нашей Украины” и не могло не привести к такому низкому уровню голосования за эту партию. Кроме того, руководство областной организации НСНУ свело всю избирательную кампанию к грязной и открытой борьбе со мной и блоком Костенко-Плюща. Соответственно, большинство избирателей сориентировалось таким способом, что решила проголосовать за третью помаранчевую силу. Поэтому имеем такой – для меня вполне прогнозируемый - результат.

Но если бы вопрос моей отставки лежал в политической плоскости, если бы Президент меня вызвал и сказал об этом, я бы добровольно сложил свои полномочия. Но я не позволю порочить меня лживыми заявлениями премьер-министра о будто-то бы ухудшении каких-то мифических показателей. При этом Кабмин, не смотря на все усилия, до сих пор не нашел наименьших признаков такого ухудшения.

- И поэтому вы подали в суд? Неужели вы надеетесь выиграть его и удержаться на этом посту?

- Во-первых, я не держусь за должность и воюю совсем не за нее. В действительности я отстаиваю правовое демократическое государство в Украине, которое мы вместе с Президентом обещали людям построить и в котором Президент будет гарантом соблюдения всех законов.

Что произошло? После того, как Кабмин не нашел, какие именно показатели ухудшились в Киевской области, некомпетентные советники убедили Президента, что он может подписать Указ, не указав в нем причины моего увольнения. На самом же деле, согласно с Конституцией и законами Украины, никто, даже Президент, не может безосновательно освободить какого-нибудь работника - то ли дворника, то ли главу администрации. Жаль только, что приходится тратить столько усилий, чтобы доказывать высокооплачиваемым чиновникам вещи, понятные для любого студента юрфака. Но если я этого не докажу, такое беззаконие будет продолжаться и в дальнейшем.

Если суд будет объективным, я его выигрываю, потому что в законодательстве написано однозначно: беспричинно освобождать человека нельзя.

- А если необъективным?

- Похоже, что идет речь как раз к этому. Иначе я не могу объяснить, почему 6 июня судебное заседание было перенесено на 10 дней без рассмотрения ходатайств, которые согласно с Кодексом Административного судопроизводства должны быть рассмотрены на протяжении суток. Но если украинские суды подвергнуться давлению, есть еще европейский суд.

- Не думаю, что Ющенко нравится ваше упрямство. Говорят, вам предлагали другую должность - не проще ли было согласиться и не портить отношения с Президентом?

- Я уже сказал, что воюю не за должность, а добиваюсь верховенства права. И в действительности нет конфликта между мной и Президентом. Есть конфликт между Законами Украины и советниками Президента, которые не читали их и считают, что любая их прихоть может перерасти в указ, который Президент подпишет. И я надеюсь, что после встречи с Виктором Андреевичем наши отношения станут лучше, чем были когда-либо раньше.

- И все-таки, что вы скажете Президенту?

-Я просто расскажу ему обо всем, что происходило и происходит в Киевской области. Решение принимать ему, но Президент должен знать правду. Во всяком случае, я должен знать, что Президент это знает.

- Недавно у вас в больнице был Олег Рибачук. О чем вы говорили и о чем договорились?

- Господин Рибачук пришел ко мне по требованию нескольких тысяч моих сторонников, которые уже не раз собираются под стенами Секретариата. Встреча заняла около часа - лично у меня создалось впечатление, что Олег Борисович пришел почувствовать мое настроение и то, насколько решительно я настроен доказывать через суды незаконность указа Президента. Но больше всего меня поразило, когда из своего портфеля господин Рыбачук достал какую-то справку, где написано, что люди, которые принимают участие в акциях поддержки, являются работниками супермаркетов “Фоззи”. Еще год назад СДПУ(о) запустило против меня фальшивку, будто-то я являюсь подпольным владельцем сети этих супермаркетов.

- А Вы не являетесь подпольным владельцем этих супермаркетов?

- И никогда не был. Хоть мне показалось, что сам Рыбачук верит не мне, а тому, что написано в бумажке. Но эту информацию может легко проверить налоговая или СБУ. Поэтому я просто ужаснулся, что на таком высоком уровне при принятии решений пользуются не объективной информацией, а подобными фальшивками. Более того, эти фальшивки никто не проверяет и за предоставление их Президенту никто не несет ответственности. Это меня еще раз убедило, что я должен лично и откровенно поговорить с Президентом. Рыбачук обещал мне организовать такую встречу. Но за неделю ничего не сделал.

- Уверены ли вы, что и завтрашняя встреча с Президентом состоится?

- Я уверен, что Президент искренне пообещал и будет придерживаться своего слова. Хотя, вполне возможно, что ему будут пытаться найти более весомую встречу, чем встреча со мной.

Разговор вел Валерий Ткачук