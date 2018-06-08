Черновецкий обещает новую гречку

Киевский горсовет в своем стиле. Что не сессия – скандал или, по меньшей мере, – цирк. Если сессия открытая, то есть проходит под надзором телекамер, которые вынуждены констатировать события из сессионного зала лишь через экраны в соседнем помещении, – обычно происходят драки и ссоры. Когда же сессия проходит за семью печатями – а это слычается чаще, – впоследствии узнаем, что Киеврада провела дежурный дерибан.

Самый громкий из них состоялся 1 октября, когда горсовет раздал Бог знает кому почти 2 тысячи гектаров столичной земли (это почти 4% всей территории Киева). Депутаты от оппозиции уже неоднократно заявляли, что тогда не рассматривались даже проекты решений. Само голосование проходило в таком режиме: первое решение – принято, второе – принято...

Но за две последних недели кое-что изменилось. Стали известны результаты парламентских выборов, обнародовано коалиционное соглашение. Еще до утверждения кандидатуры премьера демократическая коалиция собирается принять решение и относительно перспектив столичной власти. Для этого – собираются внести изменения в некоторые законодательные акты Украины – о назначении внеочередных выборов в Киевский городской совет и киевского городского головы – и проекты соответствующих постановлений Верховной Рады.

Еще раньше потенциальные учасники коалиции заявляли о планах добиться новых выборов мэров Киева и Харькова. Как высказался сомооборонец Юрий Луценко, “эти города возглавляют два коксохимических мэра”. “Я готов пригласить в эту студию мэров Киева и Харькова, чтобы сдали кровь. Я гарантирую результат", – пугал Луценко в прямом эфире.

Конечно, “коксохимические” городские головы экс-министра внутренних дел не испугались. Но, по крайней мере, один из них, предполагая, что изменения к соответствующим законам и постановлениям относительно местного самоуправления будут приняты, почувствовал, что пахнет жареным. По-видимому, недаром поползли слухи о том, что Черновецкий якобы продает Правексбанк.

Теперь он решил, что наступило время продемонстрировать киевлянам свою толерантность, открытость и прозрачность в принятии решений...

Сначала толерантность к мэру продемонстрировали сами киевляне: под стенами мэрии прошел митинг в его поддержку. Правда, в оппозиции считают, что таким образом “черновецкие” застолбили площадь перед мэрией, чтобы ее не заняли сторонники БЮТ.

Под белыми флагами с фамилией “народноизбранного” стояли преимущественно студенты, проявляя полное безразличие, которое читалось на их лицах. Я специально пронаблюдал за ними – интересно было, кто же таки в Киеве поддерживает Черновецкого? Лозунги типа “ЧЕР-НО-ВЕЦ-КИЙ!” вслед за мальчиком-мегафоном повторяли лишь несколько фанатичных бабушек...

Дальше было решено продемонстрировать прозрачность и честность принятия земельных решений Киеврадой. Для этого пригласили с десяток пенсионеров, что годами ожидают разрешения приватизировать землю. В этот раз многим из них повезло, хотя и не все дождались решений по своим вопросам.

Секретарь Киеврады Олесь Довгий после таинственного заседания с раздачей земли 1 октября заявлял, что этой земли люди ожидали годами. Как же можно теперь ее у них отобрать?

Кворум собирался долго... А еще дольше депутаты пытались принять показательные земельные решения. Горемычные пенсионеры, что несколько часов скапливались на проходной, дождались приглашения в сессионный зал.

Бютовцы стали требовать объяснений: по какому принципу подбираются граждане для выделения им земельных участков. Конечно, не дождались. После чего отказались голосовать. И, конечно, будут провозглашены врагами граждан, поскольку не хотят помочь им в таких простых вопросах.

Еще выяснилось, что Кличко промахнулся. Это стало известно после заявления Олеся Довгого о том, что “даже силовые органы (окружной административный суд Киева, который вроде бы отклонил иск Виталий Кличко о признании нелегитимной сессии 1 октября. – Авт.) признали сессию 1 октября легитимной”. В ответ депутат от Блока Кличко Наталия Новак сказала, что иск был подан “не в тот” суд. Поэтому фракция сделала представление в прокуратуру, позже будет подан иск в Шевченковский суд. Довгий долго смеялся...

Теперь городская власть обещает регулярно, раз в неделю, и главное – открыто, с трансляциями и приглашением журналистов – проводить сессионные заседания. Очевидно, такими же частыми станут и пиар-акции под названием “социальная помощь и решение проблем населения Киева”. Между тем, пока вновь созданная коалиция будет определять общую кандидатуру на мэрские выборы, что по прогнозам, должны состояться весной, команда Черновецкого уже задекларировала дежурную “гречку” – расширение программы “ Турбота ”.

В зал зашел САМ, поблагодарил за хорошую работу депутатов, которые остались в зале. То есть своих. И тихо вышел. Туда, где из-за окон раздавалось: “ЧЕР-НО-ВЕЦ-КИЙ!”

Дмитрий Стаховский