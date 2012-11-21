Томенко подозревает, что власть уже не может контролировать большинство в ВР

Об этом сегодня в эфире Радио «Свобода» заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров “Батьківщини” Николай Томенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Вчера имела место деморализация внутри парламентского большинства, когда значительное количество депутатов, прежде всего Партии регионов и группы «Реформы ради будущего», решили де-факто выйти из парламентского большинства и голосовать так, как считают необходимым», - сказал он.

Вице-спикер напомнил, что лишь 184 депутата проголосовали за законопроект о Земельном кодексе (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения), который предусматривал фактическую продажу земли в 2013 году. При этом документ не поддержали 35 народных депутатов из фракции Партии регионов, вся группа «Реформы ради будущего» и 8 народных депутатов из фракции Народной партии.

Н.Томенко добавил, что подобная ситуация складывалась также во время рассмотрения проекта закона о дошкольном образовании (относительно языка воспитания), за который не проголосовали 27 народных депутатов из Партии регионов и вся группа «Реформы ради будущего», за исключением одного народного депутата.

Н.Томенко также напомнил, что на вечернем заседании ВР, когда по инициативе председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений был повторно поставлен на голосование проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения), большинство поддержало данный проект закона с поправками, которые были предложены оппозицией, в том числе и его поправкой, о том, что рынок земель в Украине возможен лишь после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не раньше 1 января 2016 года.

Н.Томенко выразил мнение, что фракция Партии регионов по возможности откажется от проведения пленарных заседаний в парламенте этого созыва, поскольку «схема автоматического подтверждения законопроектов Кабинета министров или Администрации Президента по взмаху руки разрушена».