Операция «Три богатыря»

Парламентские выборы в Украине традиционно рассматриваются как прелюдия к президентской гонке. Сколь неожиданными бы не были их результаты, по гамбургскому счету воспринимаются именно итоги борьбы за пост главы государства.

2013-й должен стать годом тактической борьбы между кандидатами в президенты. Большинство из них будет сосредоточено под куполом Верховной Рады, некоторые даже связаны союзническими отношениями. Пока нет оснований говорить, что кандидат на высший государственный пост «выстрелит» из правительственного здания, хотя бы по той причине, что экономическая ситуация тяжелым грузом ложится на способность любого высокопоставленного чиновника быть белым и пушистым в глазах избирателей. Очевидно, что Виктора Януковича как действующего президента будут критиковать все без исключения претенденты на его должность. Стоит отметить, что этот «парад авторитетов» будет способствовать сохранению президентских полномочий в нынешнем объеме, что определит бескомпромиссный характер выборов. По крайне мере, на первый взгляд.

Дело в том, что лидеры ведущих финансово-промышленных групп, формально отошедшие на второй план, в глубокий тыл политических баталий, меньше всего заинтересованы в масштабных политических потрясениях. Их аналитики уже давно просчитали, что упущенные 8 лет назад шансы сегодня компенсировать невозможно, а следующая революция на украинской земле (если не будет носить опереточного характера), мирной не станет по определению. Да и невозможно в многомиллионной стране, где нет войны, а главными проблемами остаются самоуверенное головотяпство власти и яловость оппозиции, раз за разом поднимать народные массы на протест.

Поэтому украинские олигархи прорабатывают сценарий развития ситуации под названием «Три богатыря». Ничего эксклюзивного – все действующие лица и исполнители давно и хорошо знакомы соотечественникам, а потому ждать от них какого-то кульбита не приходится. Для привлечения повышенного внимания к процессу будущих выборов (парадоксально, но факт – именно в таких условиях легче осуществлять манипуляции), возможна даже имитация обострения политической борьбы. Например, борьба за проведение президентских выборов в одном туре. Или процесс выдвижения единого кандидата от оппозиции, бессмысленный и беспощадный по своей природе.

По всей вероятности, от участия в президентской кампании будет несколько отодвинут Арсений Яценюк. На президентских выборах 2010-го и в парламентской кампании 2012 года Арсений Петрович убедительно продемонстрировал, что является крепким профессионалом, но не способен на политический подвиг. Давнишний эксперимент с российскими мозгоделами-технологами не открыл главному «фронтовику» новые горизонты политического сознания. Не появилось у него зубодробительной харизмы или всепоглощающей воли к власти, способной зажечь народные массы и заставить их в унисон скандировать его имя. На это способна Юлия Тимошенко, по крайней мере, была – до заключения в Качановскую колонию. Но сегодня совместными (возможно, даже согласованными усилиями) власти и оппозиции Юлия Владимировна может только пугать Арсения Петровича своим будущим выходом на свободу. Ее возможности непосредственно влиять на украинскую политику серьезно преувеличены, и являются, скорее, элементом политической игры и уступкой настроениям части электората.

Аналогия с тремя богатырями напрашивается сама собой, ведь потенциальные финалисты президентской гонки – видные и не лишенные харизмы мужчины. В этом есть своя изюминка: на выборах в Украине постепенно все более весомым становится женский голос, и это не волеизъявление американской домохозяйки, а точка зрения женщины средних лет, привыкшей совмещать работу с ведением домашнего хозяйства. Возможно, именно по этой причине на суд прекрасной половины женского общества (и не только ее) будут вынесены следующие претенденты.

Виктор Янукович. Действующий президент, за половину каденции доказавший, что способен быстро изменить многое в стране, вернуть полновесные рычаги президентской власти и активно внедрять российско-семейную модель в структуру государственного управления. Главной заслугой Виктора Федоровича, пожалуй, остается продемонстрированное в 2009-2010 годах умение делать выводы из ранее допущенных ошибок. В качестве президента Янукович удерживает позиции, но не более того. Напомню, на посту главы государства быть «меньшим злом» украинским политикам не привыкать, такую схему уже обкатывал Леонид Кучма в 1999 году. Но тогда степень интегрированности «донецких» в разнообразные ресурсные потоки была намного ниже. Если тенденция сохранится, то команда Януковича будет воспринимать президентские выборы как последний бой, который проиграть нельзя.

Виталий Кличко. Большая белая надежда сознательных украинцев. Успешно доказал, что спортивные успехи являются основой для узнаваемости, которую можно конвертировать в политическую популярность. Радушно принимается в высоких кругах цивилизованных стран, где пытается на короткой ноге говорить об украинских проблемах. Как и полагается политику высокого ранга, окружен несколькими группами влияния, формирующими собственную тактику и стратегию воздействия на лидера. Пока обладает «тефлоновым имиджем», к которому не прилипают обвинения, но должен помнить, что царапина на тефлоне способна со временем разрушить защитные свойства покрытия. Виталию Владимировичу еще многому предстоит научиться, но пространство для роста у него есть.

Олег Тягныбок. Политик, еще вчера бывший локальным западноукраинским вождем, а сегодня уже несет риторику «спасения украинцев» всей многомиллионной стране. Прошел школу уличных выступлений и схваток, вовремя осуществил ребрендинг своей политической сил из Социал-национальной партии в более презентабельную «Свободу». Олега Ярославовича уже сегодня прочат во второй тур президентской гонки, но это, скорее, инерция мышления, чем реальная расстановка сил. Трудно поверить, что «Свобода» перемахнула 10-процентный барьер без помощи влиятельных политиков в Украине и сопредельных государствах. Доказательства собственной неподконтрольности станут для Тягныбока пропуском в финал президентской гонки, обратный процесс может выбросить его на обочину политического процесса.

В два ближайших года нам с вами предстоит выбирать между упомянутыми тремя богатырями, вокруг которых будут концентрироваться финансовые и организационные ресурсы, выстраиваться группы поддержки. И Западу, и России предстоит как публично, так и действенно определиться со своим отношением к кандидатам и их перспективам. Хотя консолидированная игра в новые президентские выборы украинских олигархов – это на сегодня плод авторской фантазии, подобный сценарий выглядит весьма реалистичным.