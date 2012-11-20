Суд отложил кассацию по делу о катастрофе российского Ту-154

Высший хозяйственный суд Украины во вторник перенес на 27 ноября рассмотрение кассационной жалобы российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) на решение апелляционного суда, который подтвердил невиновность украинских военных в крушении российского лайнера Ту-154 в 2001 году.

Как сообщает РИА Новости, в начале заседания адвокат "Сибири"заявил ходатайство об аудиофиксации процесса, суд это ходатайство поддержал.

"Для организации аудиофиксации необходимо время, поэтому суд объявляет перерыв до 27 ноября. О точном времени участники процесса будут проинформированы", - сказал председательствующий судья Игорь Плюшко.

Самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, разбился в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму: военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью. Украина спустя некоторое время после трагедии, не дожидаясь результатов расследования, выплатила семьям жертв моральную компенсацию в размере 200 тысяч долларов на каждого погибшего. Трагедия стоила должности тогдашнему министру обороны Украины Александру Кузьмуку и ряду генералов украинской армии.

В то же время официальный Киев не возместил ущерб российской авиакомпании, и "Сибирь"в 2004 году подала иск, в котором требовала взыскать с министерства обороны и государственного казначейства Украины 15,32 миллиона долларов за сбитый самолет и упущенную выгоду.

Однако Хозяйственный суд Киева в начале сентября 2011 года отклонил иск авиакомпании.

Российская авиакомпания обжаловала это решение, но Апелляционный хозяйственный суд Киева в мае этого года оставил вердикт без изменений. Адвокаты "Сибири"в июне обратились с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд страны.

Виновные в крушении самолета до сих пор не установлены. Генпрокуратура Украины в 2004 году вынесла постановление о прекращении расследования дела, но это решение отменил Военный суд Киевского гарнизона, не согласившись с выводами следствия. В 2007 году Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело по факту авиакатастрофы лайнера в связи с отсутствием состава преступления.