Суд отложил кассацию по делу о катастрофе российского Ту-154
Суд перенес на 27 ноября рассмотрение кассационной жалобы российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines).
Высший хозяйственный суд Украины во вторник перенес на 27 ноября рассмотрение кассационной жалобы российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) на решение апелляционного суда, который подтвердил невиновность украинских военных в крушении российского лайнера Ту-154 в 2001 году.
Как сообщает РИА Новости, в начале заседания адвокат "Сибири"заявил ходатайство об аудиофиксации процесса, суд это ходатайство поддержал.
"Для организации аудиофиксации необходимо время, поэтому суд объявляет перерыв до 27 ноября. О точном времени участники процесса будут проинформированы", - сказал председательствующий судья Игорь Плюшко.
Самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, разбился в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму: военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью. Украина спустя некоторое время после трагедии, не дожидаясь результатов расследования, выплатила семьям жертв моральную компенсацию в размере 200 тысяч долларов на каждого погибшего. Трагедия стоила должности тогдашнему министру обороны Украины Александру Кузьмуку и ряду генералов украинской армии.
В то же время официальный Киев не возместил ущерб российской авиакомпании, и "Сибирь"в 2004 году подала иск, в котором требовала взыскать с министерства обороны и государственного казначейства Украины 15,32 миллиона долларов за сбитый самолет и упущенную выгоду.
Однако Хозяйственный суд Киева в начале сентября 2011 года отклонил иск авиакомпании.
Российская авиакомпания обжаловала это решение, но Апелляционный хозяйственный суд Киева в мае этого года оставил вердикт без изменений. Адвокаты "Сибири"в июне обратились с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд страны.
Виновные в крушении самолета до сих пор не установлены. Генпрокуратура Украины в 2004 году вынесла постановление о прекращении расследования дела, но это решение отменил Военный суд Киевского гарнизона, не согласившись с выводами следствия. В 2007 году Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело по факту авиакатастрофы лайнера в связи с отсутствием состава преступления.