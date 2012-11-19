Путин и Янукович обсудили «широкий круг вопросов»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович обсудили сегодня по телефону сотрудничество в энергетике.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». "Главы государств обсудили достаточно широкий круг вопросов двусторонних отношений. Кроме того, состоялся обмен мнениями по взаимоотношениям в энергетической сфере", - сказал Д.Песков.

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