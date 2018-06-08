К кому присоединится Литвин?

Большинство опрошенных на веб-странице УНИАН – почти 40% – считают, что Блок Владимира Литвина, который получит 20 мандатов в новоизбранном парламенте, приобщится к той политической силе, которая предложит ему более выгодные условия. 25% думают, что он присоединится к оранжевым силам, то есть НУ–НС и БЮТ, 12% – к Партии регионов и коммунистов. Более 20% опрошенных полагают, что Литвин не присоединится ни к одной из политических сил.

Вопрос на УНИАН-сайте сформулирован следующим образом: “К кому, по-Вашему, присоединится Литвин?”.

Результаты опроса:

К тем, кто больше посулит – 39,6%

К оранжевым фракциям – 25,2%

Ни к кому – 21,1%

К ПР и коммунистам – 11,9%

Не знаю – 2,2%

Другое – 0,9%.

Среди "собственных" ответов характерны следующие: “К деньгам”; “Кто больше заплатит”; “К тем, кто больше даст гарантий”; “Отдельно будет брать деньги за каждое голосование – кто больше даст”; “Останется вне коалиции и будет торговаться при принятии важных законов как с одними, так и с другими”; “К Кучме”; “Будет действовать в зависимости от ситуации”; “Ситуативно”; “К ПР и НУ–НС”.

По состоянию на 18.00, 18 октября, в опросе приняли участие 2230 респондентов. Смотрите украиноязычную и русскоязычную версии сайта. Опрос продолжается.