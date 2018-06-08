Вехи недели. Рада заполняется, Тимошенко питается, Азаров бодрится

Представители оппозиционных партий сумели одержать первую общую победу: совместными усилиями им удалось свести на нет резонанс от острого предложения Анатолия Гриценко. Лидер «Гражданской позиции», как известно, выступал за сложение мандатов всеми оппозиционерами, что могло привести к лишению легитимности новоизбранного состава законодательного органа. Его соратники оказались не готовыми к столь решительным действиям, оставив за собой право на парламентские и непарламентские методы борьбы. Лидеры оппозиционных партий за неделю проведения митингов у стен Центризбиркома так и не сумели выступить в роли единого кулака, предпочитая набирать рейтинговые очки в одиночном разряде.

И хотя Анатолию Гриценко не привыкать быть своим среди чужих, чужим среди своих, уже в ближайшем будущем скрыть разочарование ему будет сложно.

Слабым утешением для Гриценко стала готовность всех избранных под знаменами «Батькивщины» депутатов войти в единую парламентскую фракцию. Как показывает украинская парламентская практика, общая вывеска - далеко не гарантия от перебежчиков и искателей лучшей доли. Напомню, что в составе бело-сердечной партии шли на выборы представители и бывшие лидеры сразу семи политических сил, которым предстоит еще определить свое политическое будущее.

Юлия Тимошенко, поставленная перед фактом массового непослушания оставшихся на свободе соратников, была вынуждена прекратить голодовку. Падение ее влияния на происходящее внутри «Батькивщины» началось не сегодня и завершится, очевидно, не завтра. Экс-премьер своими одиночными выступлениями порой демонстрирует куда более непримиримую позицию, чем 15 дюжин оппозиционеров, замерших в предвкушении получения депутатских мандатов. Но в большой политической игре внутренняя сила одного мощного политика не всегда способна переломить ситуацию. Заметим, что уже и Соединенные Штаты устами чиновника из Госдепартамента, а ЕС – заявлением Ангелы Меркель – дали понять, что санкции против Украины вводить не собираются. Объективно говоря, вся надежда у Тимошенко – на Россию, где при власти ее добрый знакомый Владимир Путин, заметно недолюбливающий Виктора Януковича.

Резонансные заявления министра топлива и энергетики Юрия Бойко (об уменьшении объемов закупки российского газа, о готовности к судебному разбирательству по поводу невыполнения газовых контрактов) дарят робкую надежду, что украинская власть будет готова к новому витку газовой конфронтации. На фоне конфликта на Ближнем Востоке, способного повлиять на повышение цен на энергоресурсы, российское руководство вряд ли упустит случай попытаться поставить на место украинцев. Сумеют ли Виктор Янукович и его команда ответить адекватно? Пожалуй, это главный вопрос ближайших месяцев.

Пока же Партия регионов готовится устроить «съезд победителей» в стенах Верховной Рады, где попытается показать, кто является истинным триумфатором парламентской гонки. Принуждение самовыдвиженцев к лояльности напоминает разноскоростную интеграцию, в которой предлагается каждому сверчку знать свой шесток. Сомнений в том, что именно «регионалы» протолкнут своего спикера, практически нет. Интересно, сумеют ли они найти кандидатуру, устраивающую одновременно президента, основные группы влияния внутри партии и не вызвать недоумение мирового сообщества. Пока известно лишь о том, что министр юстиции Александр Лавринович не горит желанием менять служение Фемиде на депутатский мандат. Остальные кандидатуры на пост первого среди равных парламентария продолжают обсуждать. Нельзя сбрасывать со счетов ни искушенного Владимира Литвина, ни фонтанирующего энтузиазмом Сергея Тигипко, ни желающего повышения в табели о рангах Александра Ефремова.

Впрочем, есть и политик, не желающий, чтобы его кандидатуру рассматривали в качестве кандидата на пост спикера. Это Николай Азаров, для которого переход на работу в Верховную Раду равносилен выходу на политическую пенсию. Поэтому Николай Янович не паникует, не реагируя ни на колебания валютного курса, ни на падение объемов производства. Наоборот - утверждает, что ситуация в Украине нормальная. Можно только порадоваться за крепость нервов человека, принимающего непосредственное участие в управлении 45-миллионным государством.