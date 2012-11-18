Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира по мини-футболу

Как передает Лента.ру со ссылкой на сайт ФИФА, финальный матч состоялся 18 ноября в Бангкоке.

Первый гол в финальном матче был забит лишь на пятой минуте второго тайма: Нету пробил точно после розыгрыша углового. Уже через пять минут испанцы сумели отыграться (отличился Торрас), а еще через минуту благодаря голу Аикардо вышли вперед. На 37-й минуте встречи Бразилия сравняла счет - Фалькао точно пробил издалека.

Счет остался ничейным по истечении второго тайма основного времени, в результате команды провели два дополнительных тайма по пять минут. За полторы минуты до конца второго дополнительного тайма вратарь испанцев отбил пенальти, однако за 20 секунд до финального свистка Нету забил победный гол с игры, оформив дубль.

Бразилия выиграла чемпионат мира по мини-футболу во второй раз подряд (в 2008 году бразильцы в финале домашнего чемпионата также победили Испанию). Бронзовые медали турнира, как и в 2008 году, завоевала сборная Италии, обыгравшая в матче за третье место Колумбию со счетом 3:0.