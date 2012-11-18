Совет ООН по правам человека передал Украине рекомендаций на 12 страниц
Совет ООН по правам человека передал официальному Киеву 145 рекомендаций, касающихся развития демократии, гражданских свобод украинцев.
Рекомендации оформлены рабочей группой «Проекта отчета Совета ООН по правам человека» на двенадцати страницах и были представлены журналистам в Киеве 15 ноября, передает русская служба "Голоса Америки".
Свои рекомендации в адрес Украины высказали более 50 стран, сообщила журналистам программный менеджер сектора демократического управления Программы развития ООН в Украине Юлия Щербинина.
Впервые Украина прошла экспертизу Совета ООН по правам человека в 2008 году, получив более 40 рекомендаций. В Женеве, где 24 октября 2012 года прошло заседание Совета, Украине представили уже 145 рекомендаций.
«Количество рекомендаций не является прямым показателем улучшения или ухудшения ситуации в стране. Однако качественный анализ рекомендаций говорит о том, что Украина становится интересной для стран участниц ООН», - подчеркнула Ю.Щербинина.
Рекомендации ООН для Украины разделены на пятнадцать разделов. Почти половина всех рекомендаций приходится на три раздела: «Верховенство права», «Права ребенка» и «Борьба с дискриминацией и обеспечение толерантности».
Как сказано в документе, Украина взяла на себя обязательство «рассмотреть следующие рекомендации и ответить на них в разумный срок, но не позднее двадцать второй сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет в марте 2013 года».