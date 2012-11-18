Совет ООН по правам человека передал Украине рекомендаций на 12 страниц

Рекомендации оформлены рабочей группой «Проекта отчета Совета ООН по правам человека» на двенадцати страницах и были представлены журналистам в Киеве 15 ноября, передает русская служба "Голоса Америки".

Свои рекомендации в адрес Украины высказали более 50 стран, сообщила журналистам программный менеджер сектора демократического управления Программы развития ООН в Украине Юлия Щербинина.

Впервые Украина прошла экспертизу Совета ООН по правам человека в 2008 году, получив более 40 рекомендаций. В Женеве, где 24 октября 2012 года прошло заседание Совета, Украине представили уже 145 рекомендаций.

«Количество рекомендаций не является прямым показателем улучшения или ухудшения ситуации в стране. Однако качественный анализ рекомендаций говорит о том, что Украина становится интересной для стран участниц ООН», - подчеркнула Ю.Щербинина.

Рекомендации ООН для Украины разделены на пятнадцать разделов. Почти половина всех рекомендаций приходится на три раздела: «Верховенство права», «Права ребенка» и «Борьба с дискриминацией и обеспечение толерантности».

Как сказано в документе, Украина взяла на себя обязательство «рассмотреть следующие рекомендации и ответить на них в разумный срок, но не позднее двадцать второй сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет в марте 2013 года».