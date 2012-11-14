Кабмин забрал у СБУ более 13 миллионов

Кабинет министров Украины сократил финансирование расходов Службы безопасности Украины по программе пребывания сотрудников СБУ за границей - на 530 тыс. грн и подготовки кадров в высших учебных заведениях III и IV уровней аккредитации - на 12,930 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении КМУ № 901-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Службе безопасности на 2012 год», опубликованном на сайте Кабмина.

По теме: Глава МВД просит Януковича выделить на ведомство дополнительный миллиард

Согласно распоряжению, сокращения также коснутся программы предупреждения террористических актов.

Одновременно, как сказано в распоряжении, будут увеличены ассигнования на программу обеспечения мероприятий по безопасности государства и функционированию органов системы Службы безопасности – на 8,075 млн грн; на медицинское обслуживание, оздоровление личного состава и содержание дошкольных учреждений системы СБУ – 2,045 млн грн; на программу строительства (покупки) жилья для военнослужащих органов системы СБУ – на 3 млн грн.

Министерству финансов предписано после согласования со Службой безопасности и Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №4282-VI «О Государственном бюджете Украины на 2012 год». Первоначально доходы Сводного бюджета устанавливались в размере 424 млрд грн, расходы - на уровне 461,7 млрд грн. С начала года ВР внесла более 30 поправок в государственный бюджет, большинство из них - в сентября-октябре 2012 года.