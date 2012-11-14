В одесском доме из газовых конфорок побежала вода

Как передает корреспондент УНИАН, прибывшая бригада газовщиков вынуждена была отключить 3-этажный дом от газоснабжения до устранения ошибок.

Как выяснилось, ремонтники по ошибке неправильно подключили газовую трубу в одной из квартир 3-го этажа. Когда жители дома стали включать газовые плиты, из конфорок начала поступать вода, что и вынудило жильцов обратиться за помощью к специалистам ПАО «Одессагаз».

После продувки газовой системы газоснабжение всех квартир дома было возобновлено.

При этом, в ПАО «Одессагаз» УНИАН не смогли предоставить комментариев по поводу опасного прецедента.

Напомним, что с начала отопительного сезона в Одессе также произошло 8 аварий в системе теплоснабжения города. Такие факты зафиксированы, в частности, на улицах Раскидайловской, Малой Арнаутской, Александровском проспекте, Канатной, проспектах Шевченко и Добровольского. Работы по устранению аварий проводят специалисты КП «Теплоснабжение города Одессы».