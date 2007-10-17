Кто станет житомирским губернатором - всё равно

22:23, 17 октября 2007
Политика
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Объясняет мэр города

Вера Шелудченко и Юрий Павленко пытаются найти город Житомир на глобусе. 12 января
Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО заявляет, что смена областного руководства не отразится на жизнедеятельности областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, так мэр прокомментировала сегодня на пресс-конференции отставку Юрия ПАВЛЕНКО с должности главы Житомирской областной государственной администрации.

В.ШЕЛУДЧЕНКО отметила, что за период ее работы городским председателем смена областного руководства никак не отражалось на экономической и политической жизни житомирян.

При этом В.ШЕЛУДЧЕНКО отметила, что она бы лично хотела, чтобы следующий глава облгосадминистрации "пришел надолго и можно было бы спокойно работать".

"Одинаково, кто придет на эту должность, лишь бы надолго", - сказала В.ШЕЛУДЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Ю.ПАВЛЕНКО от должности главы Житомирской областной государственной администрации в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Как известно, Ю.ПАВЛЕНКО находится под №7 в избирательном списке блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Ю.ПАВЛЕНКО был председателем Житомирской ОГА с декабря в 2006 г.

С июня по декабрь 2006 года Житомирским губернатором был Юрий АНДРИЙЧУК, а с декабря 2005 по мая в 2006 г. - Ирина СИНЯВСКАЯ. До нее десять месяцев ОГА возглавлял Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

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