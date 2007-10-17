Кто станет житомирским губернатором - всё равно
Объясняет мэр города
|Вера Шелудченко и Юрий Павленко
Как передает корреспондент УНИАН, так мэр прокомментировала сегодня на пресс-конференции отставку Юрия ПАВЛЕНКО с должности главы Житомирской областной государственной администрации.
В.ШЕЛУДЧЕНКО отметила, что за период ее работы городским председателем смена областного руководства никак не отражалось на экономической и политической жизни житомирян.
При этом В.ШЕЛУДЧЕНКО отметила, что она бы лично хотела, чтобы следующий глава облгосадминистрации "пришел надолго и можно было бы спокойно работать".
"Одинаково, кто придет на эту должность, лишь бы надолго", - сказала В.ШЕЛУДЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Ю.ПАВЛЕНКО от должности главы Житомирской областной государственной администрации в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Как известно, Ю.ПАВЛЕНКО находится под №7 в избирательном списке блока “Наша Украина – Народная самооборона”.
Ю.ПАВЛЕНКО был председателем Житомирской ОГА с декабря в 2006 г.
С июня по декабрь 2006 года Житомирским губернатором был Юрий АНДРИЙЧУК, а с декабря 2005 по мая в 2006 г. - Ирина СИНЯВСКАЯ. До нее десять месяцев ОГА возглавлял Павел ЖЕБРИВСКИЙ.