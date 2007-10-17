Ющенко возвращается в Киев
18:34, 17 октября 2007Политика
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Президент пообщался с пострадавшими в Днепропетровске
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Днепропетровскую область и отбыл в Киев.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в Днепропетровске В.ЮЩЕНКО посетил областную и детскую клиническую больницы, где пообщался с пострадавшими в результате взрывов газа, а также с их родственниками.
Президент передал пациентам подарки.
Во дворе школы, расположенной вблизи места трагедии, В.ЮЩЕНКО установил лампадку к символическому месту памяти погибших.
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