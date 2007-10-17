Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Днепропетровскую область и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Днепропетровске В.ЮЩЕНКО посетил областную и детскую клиническую больницы, где пообщался с пострадавшими в результате взрывов газа, а также с их родственниками.

Президент передал пациентам подарки.

Во дворе школы, расположенной вблизи места трагедии, В.ЮЩЕНКО установил лампадку к символическому месту памяти погибших.