Умер депутат от ПР, президент БК «Азовмаш»

В воскресенье, 11 ноября, на 59-м году жизни ушел из жизни народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, президент БК «Азовмаш» Александр Владимирович Савчук.

Об этом сообщает сайт Ассоциации баскетбольных клубов «Суперлига».

«Баскетбольная общественность Украины понесла непоправимую утрату. Президент ПАО «Азовмаш», щедрый меценат, предприниматель и научный работник, народный депутат Верховной Рады Украины V и VI созывов, деятельность которого была отмечена многочисленными государственными наградами и знаками отличия, значительную часть своей жизни посвятил развитию отечественного спорта и баскетбола в частности», - отмечается в сообщении.

«Став в 2000 году президентом БК «Азовмаш», А.Савчук сделал клуб одним из самых сильных не только в Украине, но и в Восточной и Центральной Европе. С того времени «львы» семь раз становились чемпионами Украины и Суперлиги, пять раз завоевывали Кубок Украины, успешно выступали на международной арене. А главное – в Мариуполе выросло не одно поколение звезд отечественного баскетбола, игроков национальной сборной Украины», - подчеркивает баскетбольное сообщество.

А.Савчук родился 6 августа 1954 года.