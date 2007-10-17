КПУ обжаловала результаты выборов в суде

Коммунистическая партия Украины обжаловала результаты внеочередных парламентских выборов в суде и просит запретить газетам обнародовать официальные результаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, кандидат в народные депутаты от КПУ Сергей ГМЫРЯ обратился в Высший административный суд с исковым заявлением о признании действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов противоправными.

Как отмечается сообщении, в исковом заявлении приводятся многочисленные факты нарушения Центризбиркомом Конституции в части соблюдения прав и свобод граждан, Конвенции о защите прав и основных свобод человека, законов «О Центральной избирательной комиссии» и «О выборах народных депутатов Украины».

С.ГМЫРЯ также просит суд запретить газетам «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» публиковать результаты парламентских выборов до решения дела по существу.